Desclasifican “actitud hostil” de Karen Bejarano con Daniela Castro en fiesta de Viña

El comunicador y exintegrante de “Me Late”, Francisco Halzinki, desclasificó a Publimetro una supuesta mala onda que habría ocurrido entre Karen Bejarano y su excompañera del programa de CHV “El discípulo del chef”, Daniela Castro, durante la fiesta pre Festival de Viña del Mar 2023, realizada en la discoteque OVO, tras realizarse la Noche Cero.

“Tuve la oportunidad de compartir con ella en la fiesta pre festival en la discoteque OVO y ella estaba muy molesta. Tú sabes que ella tuvo un encontrón con Daniela Castro en ‘El discípulo del chef’ y ahora se toparon en la gala y se toparon en esta fiesta en el Golden VIP”, contextualizó Halzinki en el live realizado con nuestro medio.

“La Daniela Castro no estaba ni ahí, pero Karen Bejarano cada vez que podía, le ponía mala cara a Daniela Castro, era impresionante. Le molestaba su presencia, tenía una cara como de disgusto como que le molestaba que Daniela estuviera ahí”.

Además, agregó que Karen incluso pasaba por el lado y la rozaba con el hombro, a modo de provocación.

“Cuando pasaba intentaba, no sé si provocarla, pero cuando tú pasas por el lado de alguien, no rozas a esa persona con el fin de obtener una respuesta”, indicó como testigo presencial del evento nocturno, dando, cuenta de una actitud hostil de la exMekano.

“En ningún momento se saludaron, era una constante imagen de estar a la defensiva. Venía una y otra vez. Yo no sé si quería llamarla atención, le pasaba algo”, señaló.

“No sé qué le pasa”

Además, reflexionó que “si a ti te molesta la presencia de una persona no vas a estar al lado de ella. Si estás invitado el mismo evento tiene dos opciones: te marginas y no vas a estar en el lugar, o dos, vas igual pero no estás dentro del mismo grupo. El lugar no era tan pequeño para tener que estar constantemente pasando por el lado de ella”, sentenció.

Además, según le habría dicho Daniela Daniela, reclamó que “llegó acá, ni siquiera me saludó y está todo el rato pasando al lado mío. Yo no sé qué le pasa”, contó el exMe Late a Publimetro.

Revisa sus palabras en el minuto 24.