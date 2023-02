“Es muy freak”: Aseguran que Gaviota de Platino entregada a Los Jaivas era una copia

Llega parecer increíble, pero Sergio Rojas y Luis Sandoval aseguran que es completamente cierto. La Gaviota de Platino que le entregaron al grupo Los Jaivas en el Festival de Viña del Mar 2023, fue sacada desde un auto, por arte de magia. Así lo revelaron en su live de Instagram “Que te lo digo”, reiterando la información a Publimetro.

“Lo que pasa es que le habían dicho a los animadores que no había Gaviota de Platino, porque no existe, no se hace, entonces habían confeccionado estas Llaves de la Ciudad”, dijo Rojas, respecto al reconocimiento que le entregó la Municipalidad de Viña del Mar, en manos de la alcaldesa Macarena Ripamonti, a la agrupación en sus décadas de trayectoria.

Sin embargo, como las llaves no habrían sido suficientes y el público pedía a gritos el máximo homenaje, la organización habría recurrido a un galardón que, por coincidencia, estaba al interior del auto de un productor. Pero que, nadie sabe por qué esa persona tenía el galardón ni para qué fines, reveló el periodista y exintegrante de Me Late.

“Una persona de producción dice ‘oye yo en el auto de tal productor vi que había una Gaviota de Platino’, algo muy raro, muy raro, porque justo este productor había ido a buscar algo al auto durante la tarde y había visto esta famosa Gaviota de Platino”.

Según Rojas, nadie sabía por qué estaba en ese lugar, pero que habría sido la salvadora, puesto que no tenían contemplado entregarle tal reconocimiento a Los Jaivas, pero el monstruo así lo pedía. Por lo tanto, les llegó caída del cielo.

Tras ello, fueron a buscar al productor y le dijeron “entrega la Gaviota de Platino. Pásala, porque la tenemos que entregar”. Pero, el propietario no quería cederla, puesto que “no existía en término reales, era un copia”.

Sin embargo, debido a la presión del público, le habrían “exigido” que la entregara, pero “nunca supo por qué existió”.

“Ocurrió así”

Esta información fue corroborara por su compañero Luis Sandoval, quien comentó a Publimetro que “la Gaviota no venía escrita como en los años anteriores, por lo tanto se podía entregar”.

Finalmente, reconoce que “es una historia asombrosa, pero efectivamente ocurrió así y es muy freak. Lo más freak del festival”.

Además, testigos de la presentación de Me Late en el Casino Enjoy, contaron que el animador Daniel Fuenzalida desclasificó la misma situación en el evento, dándole más peso a la historia puesto que el comunicador fue parte del jurado y estuvo en primera fila las seis noches de Festival.

Cierto o no, muchas veces la realidad supera la ficción.