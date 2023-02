¿Está esperando un bebé? Carmen Villalobos presume foto y desata rumores

La actriz Carmen Villalobos se siente supremamente feliz desde que comparte su vida con su nuevo galán, el venezolano Frederik Oldenburg, quien es presentador del Exatlón USA. Ellos tiene un romance desde finales del año pasado, pero fue en enero cuando decidieron contarle la mundo lo enamorado que están el uno del otro.

La noticia de su relación salió a la luz pública cuando fueron captados besándose en una discoteca en República Dominicana durante la fiesta de fin de año. Luego se conoció que ella había pasado sus vacaciones con él y toda la familia del caribeño.

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada (de Exatlón) y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, confesó el conducto de tv al programa Hoy día en enero.

Actualmente los dos tratan de vivir tiempo de calidad, puesto que ambos viven en países distintos, ella en Colombia y él en Estados Unidos, pero la distancia no ha sido impedimento para que el amor merme, al contrario y así lo dejó claro Oldenburg:

“Yo creo que cuando las dos partes quieren, aparte después de toda esa conexión que hemos tenido en tan poco tiempo... Yo apenas tenga el tiempo libre agarro el avión, pero rapidísimo y la voy a ver”, manifestó.

En febrero, Frederik visitó Colombia para pasar unos días a su lado y aprovecharon para hacerse en conjunto un cambio de look, que estaba en sintonía para ambos. Pasaron unas divinas vacaciones en Cartagena de Indias, donde celebraron el cumpleaños del venezolano.

¿Bebé en camino?

Este domingo 26 de febrero, los rumores en torno a la pareja se desataron luego de que Carmen compartió con sus seguidores tres fotos muy románticas. Pero hubo un detalle que los seguidores de Instagram no dejaron pasar.

Las imágenes iban acompañadas con el mensaje: “Que solo con un beso, se puede enamorar...Que hermosa ha sido la vida, al hacerme coincidir contigo 😻Te amooooooo amor @fredefutbol ! Que pasen estos días rápidos para volverte a ver 😻❤️🤤”.

Durante la linda pose, Frederik puso su mano en el vientre de la actriz de 39 años, de una forma que puede interpretarse un posible embarazo, aunque la pareja no se ha pronunciado sobre el tema.

“¿Estas embarazada?”, “¿'Ta embarazada? Tiene barriguita de eso”, “Es impresión mía o están tapando la barriga 🔥 bendiciones”, le escribieron en la caja de comentarios, mientras que otros la atacaron por dejar a Sebastián Caicedo, quien por cierto le gustó la publicación.