Maca Tondreau defendió a Alfredo Alonso tras brutales críticas por Festival de Viña: “Hay un grupo de personas que se lució haciendo mierda las hueas”

Alfredo Alonso no la tuvo fácil durante los días del Festival de Viña del Mar. El dueño de la productora Bizarro, encargada de traer artistas al certamen de la ciudad jardín, fue duramente criticado a través de redes sociales.

Macarena Tondreau salió en defensa de su marido: “Había mucha gente que decía ‘esta parrilla es como las hueas, el festival es malo’ (…) Lo que me da pena, y por qué me puse a llorar tan fuerte, uno puede decir ‘no me gusta’, pero llegar a hacer mierda a las personas que están produciendo un show porque no les gustó…”.

“Leía una cantidad de garabatos que sentí que no se merecían, porque los veía que no dormían nada. Eso es lo que me molesta”, agregó.

“Pero hay un grupo de personas, y sí me detengo en ellos, que se lucieron haciendo mierda las hueas. Y me da rabia, pena, verles las caras a todos ellos sacándose la cresta. Los he visto sufrir viendo cómo hacen mierda los shows”, aseveró Maca Tondreau.