¿Marc Anthony quería más hijos? Entérate

Marc Anthony no deja de ser noticia durante los últimos días. Luego de presentar a su nuevo amor Nadia Ferreira con una diferencia de edad entre ambos de 31 años y posteriormente confirmar su unión en un matrimonio, no ha sido para menos que permanezca como el tema de conversación del momento pero lo más asombroso del caso es que vaya a volver a ser padre y ahora con 54 años lo que surge la inquietud: ¿Estaba dentro de sus planes ser padre de nuevo? Aquí te contamos.

¿Quería volver a ser padre?

Hace siete años aproximadamente, el cantante dejó claro que no quería seguir teniendo hijos, esta entrevista quedó grabada en la memoria de los internautas y salió a la luz nuevamente. El salsero le respondió a la periodista de ‘El Gordo y la Flaca’ dejando por entendido que no estaba entre sus planes traer otro hijo al mundo con su entonces esposa, la modelo venezolana Shannon de Lima.

“ehhh, no sé, ¿a esta edad? Ya voy a cumplir 48 años… Como uno luce y cómo uno se siente son dos cosas muy diferentes. Salir de gira con un niño de seis meses no es igual que salir con uno”, agregó el artista.

En esa ocasión, el boricua hizo hincapié que traer a un hijo al mundo conlleva a mucha responsalidad. No es decir tener un hijo sino todo lo que implica.

“Lo único que me impacta y que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos y hacerle eso a uno nuevo… Ahora que están más o menos en la edad que se pueden hablar muchas cosas, están entendiendo, pero eso no cambia de que papi no pudo estar…”, declaró el cantante.

El cantante Marc Anthony sorprendió con su más reciente publicación de que se convertiría de nuevo en padre. https://t.co/TEHwS65fzm — Q'hubo Cali (@QhuboCali) February 15, 2023

Marc Anthony tiene seis hijos, cinco biológicos y uno que adoptó con una de sus parejas. En el 2023, anunció la próxima llegada de su séptimo heredero. Como padre se ha caracterizado por ser muy responsable y trata en lo posible de compartir no solamente con sus hijos sino con sus ex esposas con quienes tiene buena relación.

Ahora le toca asumir una nueva experiencia de la crianza junto a su actual pareja Nadia Ferreira quien presumió con alegría su pancita del futuro integrante de la familia en los Latin Grammy.