“Me cuesta creer”: Maite Orsini se llena críticas tras supuesta relación con Jorge Valdivia

Tras la impactante revelación realizada por Daniela Aránguiz, sobre el supuesto romance de su exmarido Jorge Valdivia con Maite Orsini, el Instagram de la diputada recibió decenas de mensajes desaprobando la relación, indicando que el exfutbolista no sería un buen partido para ella.

Fue durante la noche del domingo que la panelista de “Zona de Estrellas” realizó un live en su red social, donde contó que el “Mago” desde diciembre del 2022 que estaría saliendo con la parlamentaria e incluso, ya le habría sido infiel con ella, durante las vacaciones que realizaron en familia a Estados Unidos, para celebrar las fiestas de fin de año.

Debido a esto, las redes se fueron contra el supuesto amorío y llenaron de mensajes a la exintegrante del programa juvenil Yingo y actual representante del parlamento.

“Todos tenemos tejado de vidrio y su talón de Aquiles los pasteles, fome se cayo con el Valdivia no era tan lista como se pensó”, ”Maite, por favor que sea mentira que estas con el Mago valdivia, no podría vivir con esa realidad”, “Tan feminista que te la das y estas con el Valdivia jajajaajajjaja”, “Nadie puede opinar de la vida de otres… pero Valdivia ?!?!Pésimo se”, “Me cuesta creer que con lo linda e inteligente que eres, haya tanta sequía como para comerse al facho del Mago 🤢 espero que la Daniela esté mintiendo”, “Maite te podí meter con cualquier hombre, eres super guapa e inteligente. Y te metes con ese indecente y facho del Mago Valdivia”, fueron algunas de las reacciones que seguidoras le escribieron en su Instagram.

“La cagó conmigo”

“Nosotros hemos tenido nuestras recaídas, y eso es lo feo. Supe que se fueron de vacaciones juntos, y yo lo he seguido viendo. Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos apunto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación”, contó.

“Jorge me cagó durante 17 años y sigue siendo infiel. No puede entender cómo está iniciando una relación y ya la cagó conmigo. Fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex”, sentenció.