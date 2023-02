Mucho antes de ‘The Last of Us’, Pedro Pascal actuó en ‘Buffy, la cazavampiros’: así se veía

Pedro Pascal no podría estar más contento por el gran momento por el que atraviesa. Y es que el actor a se encuentra disfrutando de un éxito tremendo gracias a su actuación en The Last of Us.

No obstante, antes de convertirse en la respetada estrella de famosísimas producciones, Pascal fue un aspirante a actor como muchos que inició su carrera con papeles pequeños en los noventa.

Uno de estos roles lo encarnó en Buffy, la cazavampiros, la exitosa serie de televisión juvenil que Sarah Michelle Gellar protagonizó durante sus siete temporadas, transmitidas entre 1997 y 2003.

Así lucía Pedro Pascal cuando actuó en Buffy, la cazavampiros

Bajo el nombre de Pedro Balmaceda, el histrión encarnó un papel en el primer capítulo de la cuarta temporada de la serie transmitido en 1999. En ese entonces, apenas tenía tres años de experiencia.

En el episodio, titulado “The Freshman”, el actor de entonces 24 años se encargó de darle vida a Eddie, un nuevo estudiante en la universidad que se pierde en el campus por ser muy despistado.

Pedro Pascal tenía 24 años cuando actuó en 'Buffy, la cazavampiros' | (The WB )

Gracias a esto, el joven conoce a la protagonista, Buffy Summers, con quien tiene una gran química durante su conversación. No obstante, su naciente amistad se ve frustrada rápidamente.

Y es que, luego de su primer encuentro, Eddie es atacado por vampiros mientras buscaba su dormitorio. Más adelante en el capítulo, reaparece transformado y Buffy se ve obligada a matarlo.

A pesar de que se trataba de una breve aparición, el intérprete nacido en Chile entregó todo en el cada una de sus escenas y demostró su gran talento y profesionalismo dentro de la producción.

En los fotogramas disponibles de este episodio de Buffy, la cazavampiros, el artista aparece inmortalizado luciendo muy guapo en la flor de la juventud mientras mostraba sus dotes artísticas.

Sobre su trabajo en este proyecto, el actor de 47 años recordó en una dinámica en Reddit en 2014: “Sarah Michelle Gellar fue muy, muy agradable y fue uno de mis primeros trabajos”.

“Estaba realmente emocionado por eso y fue muy amable conmigo, incluso me trajo helado de su remolque”, rememoró. “(Aparecer en la serie) hizo a mi hermana y amigos muy, muy orgullosos”.

Sin embargo, aunque su pequeña participación representaba un paso más hacia el cumplimiento de sus sueños, Pedro tuvo que poner en pausa su carrera poco después a raíz de una tragedia.

Y es que su madre, Verónica Pascal, murió en el año 2000. El suceso lo destrozó por completo, pero eventualmente retomó su vida y adoptó su apellido para su nombre artístico en honor a su memoria.

A partir de entonces, con el nombre Pedro Pascal, comenzó a encadenar papeles en series como Sin rastro, La ley y el orden, NYPD Blue, The Good Wife, entre otras, con las que se abrió camino.

Aunque la fama no le llegaría sino hasta que encarnó al príncipe Oberyn Martell en la serie Juego de Tronos. Desde entonces, ha estado imbatible protagonizando grandes y exitosos proyectos.

La más reciente es The Last of Us, una aclamada producción de HBO basada en un famoso videojuego homónimo que protagoniza junto a la actriz británica Bella Ramsey.