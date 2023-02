“No me quita el sueño”: Carmen Gloria Arroyo responde a las críticas de Neme por animación con Tonka

Carmen Gloria Arroyo entregó su parecer respecto a las críticas que emitiera José Antonio Neme sobre el despempeño en la conducción de la abogada y de Tonka Tomicic en el programa festivalero “Échale la culpa a Viña, según consigna Página 7.

Durante la mañana de este lunes en el matinal “Mucho Gusto” comentaron sobre el futuro televisivo de la animadora tras una intensa semana. Andrés Caniulef señaló que no existían programas en capeta para el rostro de Canal 13.

Karen Doggenweiler le consultó, entonces, cómo se había llevado con Carmen Gloria en el espacio de TV. El periodista respondió que “bien”, pero de inmediato Neme comentó que “televisivamente, no”.

Luego, el conductor fundamentó su parecer señalando que “vi el programa dos o tres, creo que una vez que fue en la noche y después bueno… Parecía que no se miraban, que no dialogaban”.

“Básicamente, un partner televisivo tiende a mirarte, uno construye una narrativa común. Hay chistes internos, aquí no había eso, puede ser porque no se conocían tanto..”, añadió.

Carmen Gloria responde

Sobre estos dichos, la “Jueza” respndió a la crítica que les hicera el periodista de Mega sobre el rol de las animadoras de “Échale la culpa a Viña”.

“Es lícito. Hay gente que le gusta y a otra que no”, indicó la abogada.

Además, se refirió a la figura del periodista. “Sobre Neme, por ejemplo, hay días que lo amo, lo adoro, lo aplaudo; y en otros lo encuentro tan pesado…”, dijo entre risas.

Por último, Carmen Gloria comentó que la gente es así y afirmó que “hay días en que uno anda bien y otro mal. Hay veces que uno le va a gustar a la pena y otras que no. Eso no me quita el sueño, para nada”.