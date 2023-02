Revelan nombre del canal y proyecto que liderará Soledad Onetto al confirmarse su alejamiento de Mega

Soledad Onetto se despidió anoche de las pantallas de Mega con un emotivo mensaje donde dejó en claro que su adiós de la señal del Grupo Bethia era “probablemente el momento más difícil que me ha tocado vivir”, pero sin aportar mayores luces del próximo destino que tendrá en su carrera televisiva, el cual fue develado a las pocas horas de confirmar su alejamiento del canal ubicado en avenida Vicuña Mackenna.

Según fuentes al interior de Mega consultadas por Publimetro, y confirmadas este domingo por la panelista del programa “Zona de estrellas”, Cecilia Gutiérrez, y este lunes por el propio canal privado, el futuro de Onetto estará vinculado desde marzo con Canal 13.

El nuevo destino de Soledad Onetto

“Voy a contar la verdad de porqué se va: vuelve a su antigua casa televisiva, a Canal 13. Regresa a la señal que la vio crecer (en la TV)”, informó Gutiérrez en un Live de Instagram, plataforma en la que señaló que la figura excluyente de los noticiarios y programas políticos de Mega regresará de este modo a “la señal que le dio la oportunidad de hacer otros programas, como fueron los docurrealitys y el Festival de Viña”.

La información aportada por la panelista de Zona Latina va en la misma línea de lo señalado este domingo por fuentes cercanas de Mega a Publimetro, donde se expuso que Onetto fue tentada por el canal administrado por el clan familiar de los Luksic para liderar una serie de proyectos televisivos de esa estación para este año como nuevo rostro ancla del departamento de prensa.

Entre ellos, el de conductora principal de “una de las ediciones del noticiero Teletrece”. Que no sería otro que “Tele13 Central”, donde compartirá funciones con el periodista Ramón Ulloa, según reveló esta mañana Canal 13.

“Es una de las periodistas más reconocidas, creíbles y queridas de la televisión chilena, y desde marzo de este año volverá a ser parte de Canal 13, la estación a la cual regresará tras 12 años. Se trata de Soledad Onetto, quien retornará a la señal de Inés Matte Urrejola para asumir la conducción de ‘Tele13 central’, junto a Ramón Ulloa. De esta forma, se reencontrará una emblemática dupla de conductores de noticias”, reseñó este lunes un comunicado enviado por la señal privada.

Cabe recordar que en el transcurso del domingo tanto Onetto como Mega confirmaron el alejamiento de la periodista.

En el caso de la señal privada, a través de un comunicado donde reconocieron que desde su llegada al canal, en 2012, la comunicadora “se transformó en una persona muy importante y querida al interior de toda la organización en general, pero en particular de nuestro departamento de prensa. No sólo por su profesionalismo y carisma en los programas en que participó. También por su calidad humana y cercanía que mostró con todos quienes formaron parte de los diferentes equipos de trabajo en los que se desarrolló”.

Mientras que en el caso de la periodista, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde reconoció que “11 años no es poco y siento que todo ha sido suma; no tengo restas con mi canal Mega. Sólo me queda decir gracias a todos los que permitieron que yo estuviera ahí y sacara lustre a mi profesión”.

Su arribo a Canal 13 fue destacado por el propio Director de Prensa de la señal, Claudio Villavicencio.

“Estoy muy contento con el regreso de Soledad a Canal 13. Sus atributos comunicacionales y periodísticos serán un gran aporte a nuestro departamento de Prensa. ‘Teletrece’ tendrá ahora a los dos conductores mejor evaluados de los Noticiarios Centrales, según nuestros estudios”, finalizó.