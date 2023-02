¿Será un papá ausente con Nadia Ferreira? Así es la relación de Marc Anthony con sus otros 6 hijos

Marc Anthony es tendencia porque nuevamente será padre y tendrá el séptimo de sus hijos junto a la modelo paraguaya Nadia Ferreira, su cuarta (y actual) esposa.

Con un historial bastante amplio, seguro muchos se preguntan cómo es la relación del artista con sus descendientes, en especial, porque han resurgido unas viejas declaraciones en donde declara que “papi no estuvo” para ellos mientras crecían por sus compromisos laborales.

Lo cierto es que en su rol de padre, el cantante ha intentado siempre estar de cerca con sus hijos, apoyándolos y cuidándolos junto al apoyo de sus exesposas.

¿Quiénes son los seis hijos de Marc Anthony y qué se sabe del que viene con Nadia Ferreira?

Muchos desconocen que los uno de los hijos mayores de Marc Anthony no es de sangre. Producto de su relación con Debbie Rosado, conoció a Alex Rosado Muñiz, a quien el artista dio su apellido debido al gran cariño que le guarda. Tanto así, que además le colocó un apodo: ‘Chase’.

Biológicamente, la primera en llegar fue Arianna, también junto con Debbie. Aunque la pareja duró poco tiempo y la chica creció con su mamá, guarda un gran afecto a su padre, quien le dedicó la canción ‘My baby you’. Como dato curioso, guarda una gran relación con Shannon de Lima, tercera esposa de Marc.

De la relación con Dayanara Torres nacieron Cristian y Ryan Muñiz Torres. Mientras el primero es ilustrador gráfico, Ryan es influencer y utiliza los dotes de papá para abrirse espacio en el mundo de la actuación.

Luego junto a Jennifer Lopez llegaron los gemelos Maximilian y Emme. Mientras el primero es un adolescente normal que se permite vivir la vida entre videojuegos y música, Emme ya sabe lo que es estar en el show del mediotiempo del Super Bowl con su mamá y escribió un libro llamado “Lord help me: Inspiring prayers for every day”.

Aunque todos hacen vida con sus mamás, muchas veces Marc ha presumido de sus hijos y demostrado su gran orgullo, por lo que Nadia no debería tener mayores preocupaciones sobre la implicación de su actual pareja con el primogénito en camino.

Marc Anthony y Ferreira se casaron el 28 de enero en Miami y el pasado día de San Valentín anunciaron que esperaban a su primer bebé en la relación. Además, hace unos días en los Premios lo Nuestro vivimos un momento especial cuando el artista besó la pancita de su esposa al saberse ganador del premio al mejor álbum del año.