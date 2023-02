“Soy tu profesora...Te ves igual que hace 27 años”: Priscilla Vargas se lució y se puso su uniforme escolar

Ya estamos a pocos días de que los estudiantes vuelvan a las salas de clases para empezar este nuevo año escolar 2023. En este contexto, es donde Priscilla Vargas decidió desempolvar su uniforme y mostrarlo durante la última emisión de “Tu Día”.

La periodista sacó del baúl de los recuerdos su jumper color azul y realizó un video para demostrar que aún le quedaba excelente.

“27 años y me queda bueno (...) Al verse con un uniforme uno piensa en los buenos tiempos, porque da lo mismo si te fue bien o mal en el colegio”, aseguró.

“A mí me encantaba estar con jumper, era mucho más cómodo que andar con falda y blusa. Yo no me lo sacaba en todo el día, no llegaba a la casa a sacarme el uniforme, me gustaba”, recordó la periodista.

Asimismo, encontró el típico delantal blanco que se usaba en los laboratorios, el cual llevó hasta el estudio de Canal 13 mientras compartían varios registros de ella y de Repenning de su etapa escolar.

Posteriormente, y para sorpresa de Priscilla, una exdocente que le escribió a través del Whatsapp del programa.

“Hola Priscilla, te envío muchos saludos, te veo siempre y me das orgullo. Soy tu profesora de Educación Física de Básica, Carmen de la Fuente. Te ves igual que hace 27 años, los años no han pasado por ti”, manifestó la educadora.