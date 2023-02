Esposa de Messi apoya a Shakira para darle duro a Clara Chía: solidaria en la guerra contra Piqué

Shakira nuevamente ha sorprendido al mundo con su nueva canción “TQG” al lado de su compatriota Karol G, donde ambas le dan muy duro a sus ex, Gerard Piqué y Anuel AA, tras la traición e infidelidad de ambos.

No hubo famosa que no apoyara este nuevo lanzamiento, donde la barranquillera desde la tristeza y la venganza arremete nuevamente contra el exfutbolista y lo desenmascara porque al parecer la sigue buscando.

“Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias”, reza la letra de la canción.

Cuando la colombiana hizo el anuncio del lanzamiento de la canción en su red de Instagram, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fue una de las famosas que comentó su publicación.

Solidaridad femenina y fuego a la traición

Según el portal Ok Diario, Antonela se ha posicionado del lado de Shakira y en contra de Piqué y su actual novia, Clara Chía Martí, con la que traicionó a la madre de sus hijos, Milan y Sasha.

Dicen que la solidaridad femenina en estos casos siempre se hace presente y así lo hizo la esposa del futbolista más importante en los últimos años en el lanzamiento en redes de TQG.

A través de un mensaje al Instagram de Shakira, demostró no sólo que le había encantado el tema de la barranquillera y Karol G, donde los dardos hacia Piqué y hacia Clara Chía Martí son una constante, sino también la solidaridad con las mujeres engañadas y con el propio Messi, quien no quedó con muy buenas relaciones con el exfutbolista.

Roccuzzo comentó la publicación con tres emoticones de fuego dando a entender que está enganchada al nuevo éxito de la barranquillera, con la que entabló una relación personal en los tiempos en que coincidieron Leo Messi y Gerard Piqué en las filas del Fútbol Club Barcelona.

Messi decepcionado de Piqué

Pero esto no sucedió por casualidad, pues la relación entre Messi y Piqué están rotas desde hace mucho tiempo.

Fue en el programa Onze, del canal Esport3, que se habló que esta amistad había quedado resquebrajada en los últimos tiempos de ambos en el Barcelona.

Esposa de Messi apoya a Shakira para darle duro a Clara Chía (Instagram: @shakira)

“Piqué no tiene una relación estrecha con Messi. Y en los últimos meses se ha deteriorado la relación entre Messi y Piqué a raíz de la renovación de contrato del central”.

“A Messi le hace daño, se siente decepcionado y engañado por Gerard Piqué, ya que renovó después de que Messi se marchara del Barça. Entiende Messi que Piqué no movió ni una ceja cuando el club no podía pagar su sueldo”, se comentaba en el programa, dando a entender que Piqué sí había peleado por su dinero a la hora de renovar con el Barcelona, pero no porque Messi continuara en las filas del equipo culé con un contrato a la altura de su talento, reseñó el diario español.