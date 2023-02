“Lo encontré rasca”: Kiwi reveló la polémica frase que le dijeron los productores antes de ser despedido de TVN

El notero Arturo Walden, más conocido como Kiwi, estuvo como invitado en el programa “Sígueme y te sigo” donde se sinceró sobre su polémico despido de TVN tras darle un beso sin consentimiento a Pamela Leiva.

En el espacio de farándula, el comunicador contó cómo fue la reunión sobre su desvinculación de TVN: “A las 13:01 horas me suena la puerta. Era la productora y me dice ‘Kiwi, quiere hablar contigo’. Pregunté quién y no me decía”, recordó.

“Agarré el teléfono, un polerón y al ascensor. Dije ‘ya, quién es’ y no me respondían. Ya, dije ‘no son fans, no son periodistas’, pensé que era el gerente de programación o producción, pero también me lo podían decir, si yo no iba a salir arrancando”, agregó.

Posteriormente, llegó a la habitación a la cual fue citado y se encuentra con Rodrigo León con la Cata Saavedra, el productor ejecutivo y la productora general de la señal.

“Entro, debió ser una habitación de alguien del canal, porque habían dos camas y una mesa al medio. Parecía interrogatorio. Y veo el contrato. Me senté y me dice Rodrigo: ‘Kiwi, tú le estás haciendo mucho daño al programa’”, reveló.

“Yo le dije ‘hue..., el daño se lo están haciendo hace ochos años, que está último (en el rating)’. Me dice ‘no puedes seguir en el programa’. Ni siquiera ‘Kiwi, cómo estai’, nada. Ahí me dice ‘te traigo el contrato, pero vamos a pagarte hoy día’. Lo encontré rasca”, aseguró.

Finalmente, Walden afirmó que el encuentro “duró tres minutos” y que “ante eso qué iba a alegar. Antes de salir les digo ‘¿y ahora me van a mandar en bus para Santiago?’. Lo último que faltaba. Les dije: ‘Muchachos, esto lo van a pagar más caro ustedes, porque están haciendo una injusticia y la forma es muy mala’. Y así ha sido”, sentenció.