¡Más de 10 mil dólares! el lujoso look de Antonela Roccuzzo por el que le dijeron primera dama

La esposa de Lionel Messi es una de las famosas que destaca por su capacidad de lucir increíbles looks sin la necesidad de gastar tanto o ser demasiado extravagante, pues con pocos elementos ha logrado cautivar a más de uno con su sentido del estilo y su forma de ceñirse a las tendencias.

Antonela Roccuzzo apuesta por looks simples y naturales que le permiten destacar su belleza y promover un discurso de sencillez que permite que otras mujeres vean que un estilo ‘minimalista’ también puede llevarte por todo lo alto.

Esta vez, la rosarina impactó a todos con un look total black firmado por la cada de moda italiana Dolce & Gabbana, que fue confeccionado especialmente para ella y para el importante evento que se celebraba donde acompañó a su esposo, los Premios The Best de la FIFA, donde la ‘pulga’ ganó como ‘Mejor Jugador de la FIFA’.

Antonela Roccuzzo apuesta por un look total black durante una premiación

Messi y Antonela Roccuzzo optaron por unos looks elegantes para una gala que premiaría al futbolista como el mejor jugador de la FIFA, con conjuntos combinados en color negro. Mientras él optaba por un traje completamente negro con solapas que destacaban por su brillo y un moño satinado firmado por Dolce & Gabbana de un valor aproximado de 5 mil euros.

Quien sorprendió a todos durante la gala, además del exquisito esmoquin de Messi, fue su esposa Antonela Roccuzzo, quien deslumbró con un accesorio que contrastó sobre todo su look. Se trató de una hermosa rosa en color rojo de la firma italiana Dolce & Gabbana, cuyo valor supera los 150 mil pesos o 5,900 dólares, un lujoso accesorio para complementar su conjunto que combinaba perfecto con sus labios carmesí.

El vestido fue una creación hecha especialmente para ella por parte de la firma de moda, pero se especula que su valor podría rondar los 5 mil dólares. La prenda se trata de un look ceñido de cuello alto, un pequeño corte que dejaba asomar parte de su costilla y un nudo como si de diosa griega se tratara, este permitía unir la falda de tal forma que dejaba entrever sus piernas. La pieza la combinó con unas plataformas negras.

Antonela Roccuzzo un equilibrio perfecto entre el lujo y la sencillez

Antonela Roccuzzo no solo es amante de las lujosas marcas, de hecho su guardarropa, a pesar de ser la esposa de uno de los mejores futbolistas del mundo y poseer una fortuna considerable que ella misma ha forjado junto a él, no ha mermado en ella el gusto por marcas accesibles.

No solo es Dolce & Gabbana lo que Roccuzzo ha utilizado, también marcas como Zara que es conocida por ser low cost, demostrando que es de las pocas celebridades que no necesariamente usan marcas costosas para lucir elegantes y chic, tal es el caso de su último outfit para la celebración de su cumpleaños 35 compuesto por un suétes azul, jeans y sandalias de tacón.