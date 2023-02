Modelo de OnlyFans se quedó postrada en la cama por estar 14 horas en el móvil

Aunque muchas modelos de OnlyFans logran tener un giro de 180 grados en su calidad de vida, gracias a las ganancias que consiguen en la plataforma, la realidad es que no todo es perfecto.

De hecho, en las redes sociales se conocen algunas historias de discriminación, acoso, prejuicios y señalamientos por parte del entorno que rodea a las creadoras de contenido.

Algunas de las modelos de la plataforma han sido rechazadas en las escuelas de sus hijos, mientras que otras fueron despedidas de su trabajo.

Pero eso no es todo. Ahora se dio a conocer la triste historia de Fenella Fox, una creadora de contenido que desarrolló “vértigo digital”, debido al constante uso del celular.

La joven, de 29 años, relató que todo comenzó con dolores de cabeza y cuello, por lo que sólo estar acostada le permitía mitigar un poco el dolor; además, sufría de constantes mareos.

Lo cierto es que todo se tornó más oscuro cuando la oriunda de Worcester, Inglaterra, se mudó a Portugal.

En ese país llegaba a pasar hasta 14 horas al día en cama, mientras apreciaba su celular; este habito le trajo complicaciones, ya que los malestares empeoraron, hasta que se le dificultaba caminar.

“Me puse tan enferma que no podía ni levantarme ni ducharme. No podía cocinar. Acabé necesitando una silla de ruedas para volver a casa y mis padres tuvieron que cuidarme. Estuve enferma unos seis meses”, aseguró a The Mirror.