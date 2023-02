“No se lo esperaban”: Gino Costa reveló cómo les contó a sus padres de su homosexualidad y su nueva pareja

Hace solamente una semana que Gino Costa se sinceró sobre su actual relación amorosa con el productor Miguel Ángel Campos y admitió que es homosexual.

En una conversación con la Revista Velvet, el periodista de TVN contó todos los detalles de su vida sentimental y aseguró que está muy feliz.

“Yo soy un hombre homosexual y eso lo asumí con el tiempo. Conocí al ‘Pollo’ y me enamoré”, sostuvo.

“Mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío al de cualquier otra persona porque tengo mi mente tan potente, y eso bloqueaba mi corazón. Eso nunca me lo cuestioné hasta que apareció la persona que me lo hizo cuestionar”, complementó.

La reacción de su familia

Según consignó Página 7, Gino Costa también se refirió a cómo le contó la noticia a su padres y la reacción que tuvieron tras contarle que tiene ya lleva una relación de un año con Miguel.

“Al principio no se lo esperaban, pero hoy me ven más feliz que nunca. Soy una persona que siempre se ha movido por el amor, y ellos no han visto ningún cambio, solo que hoy soy mucho más feliz de lo que era antes”, contó.

De hecho, aseguró que sus padres tienen un gran aprecio por el “Pollo” Campos: “Lo aman, cómo no, si este hombre es un encanto”.

Asimismo, el periodista estuvo junto a Campos durante la celebración de Año Nuevo junto a todo su clan familiar. “Estuvo increíble. Ha sido un lindo proceso. Hace poco estuvimos en el cumpleaños de la mamá del ‘Pollo’. Estoy muy pleno en lo profesional y en lo personal”, recordó.

“Tengo un gran compañero que vibra conmigo, y yo con lo que él hace. Me gané al mejor hombre del mundo”, concluyó.