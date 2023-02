Premios Oscar 2023: ellos serían los grandes ausentes a la nominación por “mejor canción original”

El pasado 24 de enero se dieron a conocer los nominados de la 95 edición de Los Premios Oscar, que tendrán lugar el 12 de marzo en el icónico Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles y será transmitido por el canal ABC.

De entre las 23 categorías que reconocen a lo mejor de la industria cinematográfica, se encuentran contendiendo dos divas de la música pop: Rihanna y Lady Gaga.

Rihanna y Lady Gaga disputan el Premio Oscar a Mejor Canción Original Instagram: badgalriri / ladygaga

¿Cuáles son las canciones por las que están nominadas Rihanna y Lady Gaga?

Rihanna brilló como nunca en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, donde anunció el embarazo de su segundo hijo y se ganó las palmas del público al interpresar sus mayores exitos. Actualmente se encuentra nominada por Lift Me Up, una de las canciones que incluyó la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever (Pantera negra: Wakanda por siempre).

Se trata de una composición realizada por Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson, cuenta con la letra de Tems y Ryan Coogler, y se encuentra nominada y es la primera canción con la que RiRi es nominación al Oscar.

Por su parte, Lady Gaga es coautora de Hold my hand, melodía que pertenece a la cinta Top Gun: Maverick y que escribió junto a BloodPop, uno de los compositores más prolíficos de los últimos años y que ha compuesto temas para famosos de la talla de la reina y princesa del pop (Madonna y Britney Spears), así como para Justin Bieber, Beyoncé entre muchos otros.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión, ya que la cantante lo estuvo en 2028 por Shallow de A Star Is Born, donde obtuvo la estatuilla y en 2015 por Til It Happens to You de The Hunting Gournd, la cual coescribió junto a Diane Warren.

¿Quiénes son los otros nominados a “Mejor Canción Original”?

Otros de los canciones nominadas a esta categoría es Applause, que figura en el soundtrack de Tell It Like a Woman y fue interpretada por Sofía Carson y compuesta por Diane Warren, quien ha sido nominada por décimo cuarta ocasión en los Premios Oscar y por cuyo ingenio fue reconocida el año pasado al recibir un galardón especial durante Premios de los Gobernadores.

Naatu Naatu de la cinta india RRR, fue compuesta por M.M. Keeravanni y tiene letra de Chandrabose, es otra de las que compiten por esta categoría; por otro lado. También figura

This is a Life de la multinominada Everything Everywhere All at Once y que fuera creada por Mitski, David Byrne y Ryan Lott, quien junto con su banda Son Lux también fue nominado a mejor música original por su trabajo para el filme.

Además de Rihanna, se dio a conocer que David Byrne, la actriz nominada al Oscar Stephanie Hsu y el trío musical serán parte de los actos en vivo idurante la edición 95 de los Premios de La Academia.

Las canciones que fueron las grandes auscentes a las nominaciones

Carolina de la película Where the Crawdads Sing fue compuesta por Taylor Swift, y pese a la gran aceptación de los críticos y menciones como los Globos de Oro, no logró obtener una nominación en la categoría.

Otra de ellas es Ciao Papa de la banda sonora de Pinocho de Guillermo del Toro, compuesta e por interpretada por Alexander Desplat, Roeban Katz y Guillermo del Toro, quien se estrenó como escritor de un tema.

Sumando a estas, también podemos encontrar a Spirited de Khiyon Hursey, Sukari Jones, Benj Pasek, Justin Paul y Mark Sonnenblick, perteneciente a la película navideña, Good Afternoon, donde existe una escena en la que Ryan Reynolds y Will Ferrel parecen disfrutar.

¿Cuándo y dónde serán los Premios Oscar 2023?

Presentado por Jimmy Kimmel, la 95 entrega de los Oscar se transmitirá en vivo por ABC y distintas cadenas locales de televisión en todo el mundo el próximo domingo 12 de marzo de 2023, en el Teatro Dolby de Hollywood y será televisada en más de 200 países.