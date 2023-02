Premios Oscar 2023: Lady Gaga buscaría ganar su segundo Oscar con ‘Hold my hand’

Presentada por Jimmy Kimmel, la 95 entrega de los Premios Oscar está a pocas semanas de llevarse a cabo y será el próximo domingo 12 de marzo de 2023, donde se reúnan las figuras más destacadas del cine mundial en el Teatro Dolby de Hollywood.

Luego de ser revelada la lista de nominados a los Premios de La Academia, entre los que más han hecho eco por “mejor canción original”, se encuentran las cantantes Rihanna, quien se ha recibido su primer nominación a este galardón y también Lady Gaga, quien por tercera ocasión conquista a los expertos con una de sus canciones.

La historia de Lady Gaga en los Premios Oscar

Stefani Germanotta, mejor conocida en la industria musical como Lady Gaga, es una de las cantantes que ha sido nominada a “mejor canción original” en esta edición 95 de los Premios Oscar.

Lo logró gracias al tema que co escribió junto a BloodPop, uno de los compositores más reconocidos de los últimos años. Se trata de Hold my hand, melodía que pertenece a la banda sonora de la cinta Top Gun: Maverick, protagonizada por Tom Cruise, Miles Teller y Val Kilmer.

Esta sería la tercera ocasión en la que la intérprete de Poker face, Alejandro y Bloody Mary se presente en una contienda de este tipo por la tan anhelada estatuilla dorada, ya que en 2015 lo hizo con la canción por Til It Happens to You, la cual co escribió junto a Diane Warren y formó parte del documental The Hunting Ground.

8 years ago today: Lady Gaga performs at the Oscars for the first time https://t.co/r0NFPMui3k — Gaga Daily 🃏 (@gagadaily) February 22, 2023

En aquel año no logró ganar El Oscar; sin embargo, sí lo logró obtener reconocimientos como: el Hollywood Music in Media Awards (por Mejor canción en un documental); en los Premios Satellite a “Mejor canción original”. En 2016 cambiaría el panorama, ya que obtuvo un premio en Los Angeles Italia Fest (por Canción del año); en iHeartRadio Music Awards a Mejor canción para una película y en los Premios Emmy por Mejor música y letra original.

En 2019, volvería a resonar el nombre de Gaga con Shallow, canción del filme A Star Is Born, que coprotagonizó con Bradley Cooper y que interpretarían juntos dejando para la posteridad un memorable show.

Fue con este tema que compuso con el ex de Irina Shayk, que obtuvo la estatuilla y por cuya presentación en la gala, despertaría los rumores de un supuesto romance con su coprotagonista, pues realmente parecía que había una gran conexión entre ellos.

Así celebró Lady Gaga su nominación a los Premios Oscar 2023

Al natural, con una gran sonrisa, el pelo recogido y un hermoso ramo de flores, Lady Gaga celebró su nominación a la edición 95 de los Premios de La Academia. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la cantante expresó lo siguiente: