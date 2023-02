Shakira sobre canción con Bizarrap: “Fue un desahogo para mi sanación”

Sus canciones han sido un desahogo tras su ruptura con Gerard Piqué. En sus letras, Shakira se ha sincerado con su público, algo que al mismo tiempo le ha servido de terapia por el duelo de la separación. Ha expresado su dolor, su pena, su corazón herido, pero ahora, por primera vez, la artista habló en una entrevista sobre la situación.

Aunque no mencionó el nombre del padre de sus hijos, sí habló sobre su fase de duelo, y admitió que es difícil hablar del tema.

“Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos”, expresó Shakira en una entrevista que concedió al periodista Enrique Acevedo en el programa ‘En Punto’ del Canal de las Estrellas.

Shakira se ha desquitado de Piqué con sus letras. Shakira (Instagram @shakira / @3gerardpique)

La entrevista la transmitieron durante la noche de este lunes. En la conversación, la colombiana, madre de Milan y Sasha, siguió sincerándose, así como lo hace en sus canciones. A juicio de sus fans, siguió siendo auténtica, sin nada qué esconder.

Reveló que siempre ha sido una enamorada del amor, pero que ahora lo ve “desde otra perspectiva”. Siente que “yo me basto a mí misma hoy en día. Cuando una mujer se enfrenta a la vida, sale fortalecida”.

Destacó que “ahora me siento completa. Me siento más fuerte que una leona. Resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración. De lo que los sueños se rompen... y ser un ejemplo para mis hijos para ver que se puede sobrevivir”.

Canción con Bizarrap, “un desahogo” de “sanación”

En la conversación con Acevedo, recalcó lo que ya ha dicho, y es que la música es su terapia en momentos difíciles, y la separación con el padre de sus hijos, no es la excepción.

“Mis canciones son la mejor terapia, son más eficaces que una visita al psicoanalista… Mis letras son más elocuentes que yo misma, He tratado ser honesta y utilizar mi música como una catarsis, una terapia. Son más eficaces que una visita a un psicólogo”, dijo.

Hay quienes la han criticado por ser tan directa en sus canciones, tras su separación con Piqué, y alegan que esto puede ser traumático para sus hijos. Sin embargo, ella dio a conocer que fue su hijo Milan, quien le propuso hacer un tema con Bizarrap.

“Mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el dios Argentino”, le dijo el niño, según ella misma contó entre risas.

Dijo que la canción Music Sessions #53 con Bizarrap fue una gran ayuda para ella.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra… Fue un gran desahogo necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación… Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”, afirmó.

Prosiguió: “Una vez salí de grabar con Bizarrap, tras experimentar una traición, un desamor, un vacío, hay que sentir lo que hay que sentir pero también pensar… Esto es el resultado de pasar un proceso de duelo. Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión. Fue un desahogo para mi proceso de sanación”.

Su público la ayudó a levantarse

Durante la entrevista, Shakira no dejó de agradecer a su público. Confesó que nunca imaginó que fueran ellos, quienes la ayudaran a levantarse.

La sinceridad que reflejó a través de sus canciones, la vio cosechada con innumerables muestras de apoyo de sus seguidores.

“Ha sido un momento de honestidad brutal mío y con mi público. He descubierto grandes amigos. La amistad no sucede a un nivel individual sino de cientos de personas. Me he sentido apoyada por mi público que jamás esperé que fueran a ser claves para levantarme del suelo que estuve mucho tiempo”, resaltó.