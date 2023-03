Chris Rock hablará en Netflix de la cachetada que le dio Will Smith

Chris Rock le responderá a Will Smith a casi un año de recibir una bofetada en los Oscar del año pasado. El legendario cómico tiene programado realizar, este próximo 4 de marzo, el primer especial en vivo de Netflix y hablará de lo que vivió con Will Smith.

Primer stand-up en vivo de Netflix

Aunque Rock ya ha hablado del tema en ciertas actuaciones de stand-up durante el año pasado, esta vez será mucho más detallista, así lo informó Wall Street Journal, que recibió los detalles del especial de Netflix.

Desde enero, Rock ha estado preparando el especial para Netflix presentándose en Charleston junto a Dave Chappelle. Vestido completamente de blanco, Chris Rock “abordó el momento ahora infame con Smith aproximadamente un tercio del camino a través de su set”, reseña CNN, que habló con una fuente confiable.

Chistes de Chris Rock de la bofetada de Will Smith

Rock en varios chistes ya ha dicho lo que piensa de este momento que difícilmente podrá borrarse de su carrera: “Lo que la gente quiere saber… ¿te dolió? Diablos, sí, dolió. ¡Interpretó a Muhammad Ali! Jugué a Pookie (en New Jack City). Incluso en las películas animadas soy una cebra, él es un maldito tiburón. Me golpearon tan fuerte que escuché Summertime resonando en mis oídos”, bromeó Rock.

“Chris Rock: Indignación selectiva”

También, durante sus presentaciones, Rock ha hablado de la diferencia de tamaño entre él y Smith. “Will Smith es un tipo grande. No lo soy”, dijo Rock. “Will Smith está sin camisa en sus películas. Si me ven en una película con una operación a corazón abierto, me pondré un suéter”.

El show en vivo, llamado “Chris Rock: Indignación selectiva”, se transmitirá en vivo en Netflix a las 10 p. m. ET desde el Teatro Hippodrome en Baltimore, y curiosamente a días de la nueva entrega de los Oscar.