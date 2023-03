Conoce quienes son los cantantes que se presentaran en vivo en los Oscar

A menos de dos semanas para llevarse a cabo la premiación élite más importante del cine estadounidense y posiblemente mundial, ya se confirmó la lista de los cantantes que amenizarán la velada con sus presentaciones musicales totalmente en vivo.

El próximo domingo 12 de marzo, el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles, California, será la sede de la nonagésima quinta edición de los Premio Oscar de La Academia, lugar que premiará a las cintas más importantes realizadas en el último año y también se podrán disfrutar a una importante diversidad de intérpretes internacionales.

Cantantes que estarán

La Academia hollywoodense confirmó la lista de las presentaciones musicales que dirán presente en el magno evento. Desde la semana pasada se conoció la presencia de las cantantes Rihanna, Sofia Carson y la compositora Diane Warren. Ahora, este martes 28 de febrero se anunció que también estarán en el escenario David Byrne, la actriz Stephanie Hsu y la banda Son Lux para interpretar la canción “This Is A Life”, de la película “Everything Everywhere All at Once”.

En el anuncio se conoció que Rihanna cantará el tema “Lift Me Up” de la película de Marvel Studios, “Black Panther: Wakanda Forever”, por su parte, Sofía Carson y Warren presentarán “Applause” de la cinta desarrollada por las directoras Maria SoleTognazzi, Lucía Puenzo y Catherine Hardwicke, “Tell It Like A Woman”. El trío de temas competirá en la categoría de mejor canción original junto a “Hold My Hand” de Lady Gaga del filme “Top Gun: Maverick” y “Naatu Naatu” de M.M. Kerevani de la película “RRR”.

No será la primera vez que David Byrne estará presente musicalmente en los Oscar, ya que en el pasado 1987, el músico escocés nacionalizado estadounidense ganó a la mejor banda sonora por su trabajo en la película “The Last Emperor”, de Bernardo Bertolucci. Por su parte, Hsu está por primera vez nominada como mejor actriz de reparto por su trabajo en la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Son Lux es una agrupación de música experimental formada por Lott, Ian Chang and Rafiq Bhatia.