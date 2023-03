“Díganme por favor ¿a quién no le ha pasado?”: María Luisa Godoy se equivocó de día de entrada al colegio de sus hijas

“Oye no sabes lo que me pasó... igual están felices mis hijas”. Así partió comentando María Luisa Godoy, cuando Simón Oliveros la fue a buscar a su casa. Y es que claro, porque no partió en el programa, debido a que se suponía que tenía que ir a dejar a sus hijas al primer día de colegio, pero no.

“Díganme ¿a quién no le ha pasado?, me equivoqué, no entran hoy, entran mañana a clases”, dijo riendo la animadora del Buenos Días a Todos.

Explicó que “me confundí, es parte de lo que aún no conoces”, le dijo a Oliveros, “soy un poco volada y hoy cuando tenía todo listo para llevármelas al colegio, llamé a una apoderada...no sabía a qué hora salen, entonces le dije ‘no sé si tengo que llevarles almuerzo’, y me dice, pero ‘Mari, si entran mañana”, desatando las risas en el estudio.

Y claro, la mayoría de los colegios entra entre este miércoles y el viernes 3 de marzo.