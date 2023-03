“El mejor recuerdo”: Chilena comparte foto en zunga de Chayanne y genera ola de chistes picarescos

Una ola de chistes en doble sentido, en relación al aparato reproductor del cantante Chayanne, generó la foto que compartió una chilena junto a él, correspondiente al año 1996 y que guardó como “hueso santo”, publicó en Twitter, viralizándose en la red.

“Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existian redes sociales así que guardada como hueso de Santo”, compartió en la cuenta del puertoriqueño, luego que él pidiera a sus seguidores si tenían las fotos del “Chayanne almohada”.

“He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? manden su foto con la suya”, escribió el artista, recibiendo la imagen viral de nuestra compatriota.

“Nunca pensé en el revuelo que causaría. Te lo juro. Para mi es un hermoso recuerdo. El iba con su hermano y yo estaba con una amiga. Se sentó a conversar con nosotras. Muy agradable y simpatico. Saludos y cariños para ti”, escribió la mujer, que se convirtió en la envidia de la Web, donde recibió decenas de mensajes en alusión al bulto de la zunga.

“Arma de grueso calibre”

“Toda la vida pensando que Chayanne se llama Elmer cuando en verdad era Elver..”, “Eso es en estados unidos, no? Porque veo que Chayanne porta libre un arma de grueso calibre”, “Queda claro aquello del “palo eh! Palo eh! Palo eh eh eh! Palo eh” Por cierto, ven a hacerte cargo de mis dos hijos que mi esposa dicen que son tuyos, ya los crié pero ayúdame porque ahora son dos despreciables adolescentes”, “Cómo no existían redes sociales si chayanne tenía guardado el celular ahí...”, “Te pega con esa foca y te desnuca”, fueron algunos de los comentarios en doble sentido.