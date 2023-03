“Estoy entero, con los huesos en la misma posición”: Rafael Araneda reaparece en la TV gringa con un bastón luego de accidente

Rafael Araneda reapareció en redes y en la televisión estadounidense luego de su grave accidente en bicicleta que lo tuvo inconsciente por algunos segundos.

“Rafael iba en bicicleta por la calle y un tipo se pasó un disco ‘Pare’ saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que (Araneda) voló. Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos”, contó Marcela Vacarezza a LUN.

“Le cuesta mucho pararse y caminar, pero es obvio, producto del golpe fuerte contra el pavimento. No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar con normalidad”, aseguró.

“Con mucha energía y adolorido”

Sin embargo, estos días quedaron atrás, puesto que el animador volvió a las pistas de la televisión, pero con un nuevo acompañante: un bastón.

“Estoy muy contento, muy emocionado por el recibimiento que me han dado, agradecido por las muestras de cariño y afecto. Me siento feliz, con mucha energía, adolorido, medio mariado, pero aquí estamos, es una raya más”, comentó Rafa Araneda tras su regreso al programa “Enamorándonos”.

A su vez, el animador entregó nuevos detalles de su accidente: “Este cuerpito se está recuperando rápidamente, y solo quiero agradecer infinitamente a Dios, y a mi ángel de la guarda, que debe haber sido mi padre, y aquí estamos”.

“Estoy entero, con los huesos en la misma posición, con dolor en todas partes, pero siempre hay alguien que está peor que uno. Yo tuve el privilegio de estar acá con mis niños. Que Vicente fuese mi primer bastón, y llevara al papá al baño, no debe haber sido muy agradable, pero para mí fue maravilloso ver cómo me ayudaba”, complementó.

Asimismo, destacó las atenciones de su familia y les agradeció por acompañarlo durante estos días. “Ver a mi hija Martina que me ponía los calcetines, Florencia que me ofrecía cosas que antes no, Benjamín que me escribió con sus amigos ‘Recupérate pronto, papá’, y mi mujer que me sigue tolerando”, manifestó.

Finalmente, Rafael Araneda le dio las gracias a su equipo por la bienvenida e insistió en que de a poco se ha ido sintiendo mejor.