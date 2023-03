“Estuve a punto a de morir”: Raquel Argandoña reveló dramático accidente que le impidió respirar

Un dramático momento, que no se lo desea ni a sus peores enemigos, fue el que vivió Raquel Argandoña en su departamento, tras comer un trozo de carne y quedarse atragantada, sin poder respirar contó entre llantos al medio LUN. “Fue terrible, terrible, terrible. Estuve a punto de morir, no podía respirar”, relató.

Todo ocurrió cerca de las 16:00 horas del lunes, cuando, después de tomar sol, quiso comer un trozo de pollo mientras se ponía crema en el cuerpo. Fue ahí que se le atascó la carne en la garganta, que le impidió respirar y la hizo sufrir los peores minutos de su vida.

Según relató, movió la cabeza para atrás y se atoró con la carne.

“Me acuerdo y no se lo doy ni a mi peor enemigo... fue espantoso, sentí que me moría, entonces salí a pedir ayuda al pasillo, pero no había nadie. Llamé al conserje, que me decía ‘¿aló, aló?’ y yo no podía responder. Cuando estás atorada la voz no te sale”, detalló aún impactada, la animadora de TV+.

“Imagínate que de todo lo que me ha pasado en la vida, que han sido varias cosas, esto es lo peor que me ha pasado”, aseguró.

Tres minutos de terror

“Me empecé a poner roja. Me metí la mano a la boca y nada. Me miré al espejo y tenía la cara y la cabeza hinchada. Dije ‘ya, me muero’. Estaba lista”, explicó.

“Me afirmé a la taza del baño y ahí parece que apreté algo, porque me hinqué. Ahí sentí que se hizo un espacio en que pude respirar un poco”, confesó.

“Deben haber sido tres minutos de terror”, explicó, agregando que debe haber estado casi cinco horas con otro tipo de voz y con la garganta irritada.

“Pienso en lo que pasó y lloro, porque fue tan terrible que no me entraba el aire. Pensé en meterme un cuchillo o un lápiz ¡pero cómo! Debe ser la muerte más desesperante, porque sabes que no tienes nada que hacer porque el aire se te acabó”, agregó la madre de Kel Calderón.