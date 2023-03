Jean Philippe Cretton y su brutal sinceridad sobre la depresión: “No sé qué hubiese pasado si mi hija no hubiese nacido”

Jean Philippe Cretton emocionó a todos en “Buenas Noches a Todos”, en el momento en que se refirió a su depresión endógena y cómo le ha afectado en el diario vivir. “Mira este proceso ha sido súper jodido, de hecho infinitamente más de lo que pensé y no quiero hacer una lata del tema, pero yo comencé con esto de muy chico, tenía ciertos momentos de introspección, que no venían sólo con las ideas de querer estar solo, sino que con cargas negativas”, empezó a relatar.

Dijo que estos episodios “se hicieron más largos, tenía 2 ó 3 días de bajones que se repetían, en la universidad más, cuando empece a trabajar, con la exposición pública fue más grave., pasé de tener ciertos momentos al año, a lo que me pasa hoy que tengo ciertos momentos buenos”.

“Vivo en estados depresivos que son agobiantes, por momentos es insostenible”, manifestó.

Luego Eduardo Fuentes le entrega una foto de su hija Moana, recién nada. “Esta chica , a raíz de todo lo que te acabo de contar, yo no sé qué hubiese pasado si no hubiese nacido, es lo que me hace decir hay que seguir”, dijo Cretton llorando, haciendo también llorar a Eduardo Fuentes.

“Ella es más sabia que uno mismo”, sentencia el periodista.