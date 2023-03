Liam Hemsworth habría demandado a Miley Cyrus por “Flowers”

Se ha difundido en redes sociales una imagen de una demanda presentada por Liam Hemsworth contra Miley Cyrus por difamación, supuestamente relacionada con la canción “Flowers”, que se ha convertido en un éxito mundial y se rumorea que está dedicada al actor.

Se ha informado que la demanda se debe al impacto negativo que ha tenido en la carrera de Hemsworth, ya que podría pudo haber perdido su papel en la serie de Netflix “The Witcher” debido a la reacción del público.

Aunque la canción no menciona directamente a Hemsworth, se ha sugerido que retoma elementos de la canción “When I Was Your Man” de Bruno Mars, que Liam supuestamente le dedicó a Miley cuando estaban juntos.

Supuesta demanda de Liam a Miley. Imagen de Twitter Supuesta demanda de Liam a Miley. Imagen de Twitter

Hasta ahora, ninguna de las dos celebridades ha hecho una declaración pública al respecto, aunque los miembros de sus familias sí han hablado. Elsa Pataky, amiga cercana de Cyrus, dijo que “era un tema muy viejo y que Miley podía hacer lo que quisiera”, mientras que la hermana de Miley, Brandi Cyrus, dijo que solo Miley sabe la verdad sobre la canción. “No estoy aquí para decir lo que es verdad y lo que no. Estoy dejando que suceda… Es una vivencia personal, solo Miley sabe la verdad”, sostuvo Brandi en su podcast al cuestionamiento sobre si la canción “Flowers” se trataba sobre Liam.

Miley y Liam se comprometieron por primera vez en 2012, cancelaron sus planes en 2013 y se comprometieron nuevamente en 2016. Se casaron en diciembre de 2018 y anunciaron su separación siete meses después, finalizando su divorcio en febrero de 2020.

La canción que dio origen a los rumores: