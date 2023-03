Monserrat Álvarez analiza caso de Jorge Valdivia tras controversia con Daniela Aránguiz

“Contigo en la Mañana” siguió, la mañana de este miércoles, analizando la polémica que involucra a Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz y Maite Orsini. En esta ocasión, la conductora del matinal realizó una radiografía del “Mago” y resaltó que su responsabilidad no es menor, según recoge La Cuarta.

En un principio, revisaron las declaraciones que la influencer realizó en el programa “Zona de Estrellas” y dialogaron con la periodista Paula Escobar, compañera de Daniela en el espacio del canal de cable.

Dentro de este intercambio, Monserrat opinó sobre la controversia y realizó un análisis sin filtro del ex futbolista, dada la delicada situación.

“Es incapaz a estar solo”

“Lo dijo Daniela Aránguiz, 17 años de relación en la cual hoy día se siente que fue maltratada. Entonces es súper importante en estos casos poner el foco en los problemas que tiene una pareja que tiene una relación tan complicada que a veces llamamos tóxica”, inició sus palabras la animadora.

“Es súper importante, ella dice, recibir ayuda y no repetir el patrón, porque uno tiende a repetir el modelo emocional porque es muy difícil desarmar el patrón”, recalcó Monserrat.

Entonces, la periodista hizo hincapié en que “yo creo que nadie pone el acento aquí en Mago Valdivia que él también tiene un patrón que es súper complejo. Si uno da fe de todo lo que cuenta su exmujer, es una persona que tiene un problema de, podríamos decir, compulsión respecto a su relación con mujeres”.

“Si tú prometes amor, pides perdón, compromiso, y eres incapaz de cumplirlo, pero supuestamente quieres a esa persona, y esto durante tanto tiempo. Si eres capaz de doblarte éticamente, decir ‘te amo’ hoy día y partir con otra mujer a un viaje, esa persona tiene que hacerse ver, si quiere, en algún momento, ordenar su vida y ha sido incapaz de romper con ese patrón. Porque yo me imagino que él tampoco lo pasa bien con eso”, sentenció.

En tanto, Julio César Rodríguez opinó que, en ese caso, Valdivia debería estar solo.

“Una persona así demuestra que es incapaz a estar solo, si tiene una compulsión”, reflexionó Álvarez.

Julio César aclaró que se refería que, con ese problema, no debería tener una familia ni estar comprometido.“A mi de verdad que me conmovió Daniela Aránguiz cuando ella dice que quiso a Jorge toda la vida, que quería morir con él. Hay ahí una mirada, una idea en la vida que ella tiene claro, que lógicamente Jorge no tenía, o no tiene o no le importa”, indicó el conductor.

“Si de verdad se hubiesen separado y cada uno estuviera en la suya, no habría problema”, añadió el periodista.