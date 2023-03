Por torpes y descuidadas jóvenes chocan mientras graban un TikTok. El momento quedó registrado causando pánico, pero también se ha generado una alta preocupación, pues se espera que esto no se convierta en un “Challenge” en esta red social.

Este incidente ocurrió en la carretera que une al municipio de Sahagún, Córdoba, con La Unión, Sucre el pasado fin de semana cuando estos cinco chicos se disponían a realizar un paseo mientras cantaban el más reciente éxito del cantante Feid, pero nadie escatimó que todos, incluyendo la conductora, estaban más concentrados en quedar grabados por la cámara del celular que en atender las normas viales originando así esta eventualidad que está alarmando a todos.

Y es que a pesar del fatal desenlace, estos chicos, decidieron subir el video en sus redes, logrando así que se viralizara y pese a que han recibido muchas críticas, no hay quien no haya sentido curiosidad para saber qué pasó una vez que la camioneta en la que iban se volcó por no llevar el control del volante y la carretera.

Jóvenes chocan mientras graban un TikTok

Los gritos ensordecedores de la copiloto y de la conductora que alegaba que la camioneta era de su papá y que la había estrellado quedaron grabadas en la mente de quienes han reproducido una y otra vez el video en el que se muestra a un grupo de jóvenes que chocan mientras graban un TikTok.

Jóvenes chocan mientras graban un TikTok Foto: captura de pantalla @losetodocol

Ahí se aprecia cómo se pierde la concentración y por eso ocurre el accidente que pudo ocasionar consecuencias peores, sin embargo, esto ya tiene preocupados a quienes consideran que esto podría causar un efecto en cadena aumentando así el peligro en las carreteras, ya que otros podrían copiar esta acción para lograr más visualizaciones, así como likes y fama en las redes.

Por eso las autoridades que atendieron el caso hacen un llamado a la cordura y al respeto a la vida y las señales de tránsito.