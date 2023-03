Review | The Last of Us episodio 7: estas son las más grandes diferencias entre el videojuego y la serie de HBO

The Last of Us ha estrenado por fin su séptimo episodio de la primera temporada bajo el título de Left Behind, lo que nos delata inmediatamente cuál sería la trama abordada en el capítulo para aquellos que ya experimentaron el videojuego.

Sin embargo, como ya vimos desde la semana pasada, esta serie ha comenzado a optar por caminos más ágiles y enfocados a potenciar el drama, más allá que simplemente tratar de repetir escena por escena la secuencia de hechos del videojuego original.

Esto ha llevado a la creación de algunos personajes circunstanciales y a cambiar algunos rasgos de la personalidad de otros integrantes circundantes del reparto.

Lo vimos con Tommy y su vida en el pueblo de Jackson y ahora confirmamos que se ha optado por recortar buena parte de la historia original para darle más peso a la crisis de Ellie protegiendo al herido Joel mientras recuerda la historia de cómo llegó ahí.

Las diferencias principales entre el videojuego y el episodio 7 de The Last of Us

Originalmente Left Behind es un DLC del juego que sucede en un pequeño hueco de la trama linear que aquí se complementa, relatando los hechos de lo que sucedió con Joel y Ellie inmediatamente tras su accidente donde termina con una herida que le atraviesa el cuerpo.

Ellie cuida de Joe y mientras ingresa a un centro comercial para conseguir medicinas tiene una serie de recuerdos sobre ella y cómo fue infectada. Riley aparece finalmente aquí con exactamente la misma escena que en el título, pero primero tenemos una secuencia introductoria donde Ellie esconde a Joel en un refugio que es idéntico al que vimos en el DLC.

Durante las secuencias de flashback vemos la habitación de Ellie en FEDRA y ahí vemos muchos guiños alusivos incluso a la trama, situaciones y canciones emblemáticas de TLOU Part II.

Entre imágenes del espacio, dinosaurios y cómics de Savage Starlight por fin conocemos el origen del libro de chistes malos de Ellie.

De igual manera se repite la escena del DLC con ellas hablando de una máquina de arcade claramente inspirada en Mortal Kombat. Aquí finalmente las vemos con ese videojuego viviendo el mismo momento y por ahí en el fondo aparece un poster de Dawn of the Wolf Part II.

Hay un guiño curioso con la escena de la lámpara que se queda sin batería y hay que agitarla. Pero lo más demoledor viene hacia el final de este flashback, con la secuencia de las cabina fotográfica calcada cuadro por cuadro y la línea final de Riley.

Quedan dos episodios para finalizar esta historia y se mantiene como una adaptación casi perfecta.