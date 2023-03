Rocío Toscano comparte emotivo video por cumpleaños de sus gemelos Alma y Luca

Rocío Toscano compartió en sus redes sociales un emotivo video para celebrar el segundo cumpleaños de sus adorables gemelos, Alma y Luca. El video, publicado en Instagram, muestra momentos íntimos de la familia.

En la descripción del video, Rocío dedicó unas dulces palabras a sus hijos y agradeció a su pareja, familia y amigos por su apoyo incondicional. “Ya son dos años de esta aventura maravillosa y sólo puedo dar gracias porque tengo dos hijos sanos y maravillosos 🙏🏼 ✨ gracias a mi parejo, mi familia y amigos por estar y ser con nosotros”, comenzó.

También contó que ha estado ausente de las redes sociales por un tiempo y que recientemente se mudó a una casa más grande para dar a sus hijos más espacio y comodidad: ”Estamos bien y contentos instalados en una nueva casa con más espacio y más patio para que dejen sus juguetes regados por todos lados jajajaja”, continuó contando en su post. “Esperamos tener ovejitas y terneritos pa’ que corten el pasto. Ya les mostraré cuando ordene un poco lo de la mudanza, manden energía.”, escribió la actriz.

Recordemos que hace un tiempo Rocío evidenció la injusta situación que debe enfrentar a diario con sus gemelos: el abandono del padre de sus hijos. Oportunidad en la que aprovechó de entregar un directo mensaje: “Las mujeres somos poderosas, capaces aguerridas. Podemos con todo y contra todo, pero no voy a normalizar el abuso de los abandonadores. No se trata de nosotras, se trata de nuestros hijos”, aseguró la actriz, añadiendo que “nada justifica el abandono económico y emoción y es algo de lo que nunca me voy a cansar de hablar hasta que esto cambie”.

Finalmente, reveló que está involucrada en un proyecto que saldrá pronto a la luz, manteniendo la intriga en sus seguidores.. “Estoy preparando algo muy bacán, así que se vienen cositas, pero enserio si po’ 🙊”, concluyó. Ante esto se llenó de comentarios positivos hacia sus retoños y deseándole el mejor de los éxitos en sus proyectos.

Revisa la publicación a continuación: