“Si alguna vez te hice sentir mal”: Daniela Aránguiz agradece el apoyo de Karen Bejarano y le pide “perdón” por sus mediáticas peleas

Daniela Aránguiz tuvo su desahogo anoche en el programa “Zona de estrellas”, donde entregó mayores detalles respecto del Live de Instagram donde reveló el romance que su exesposo, Jorge Valdivia, habría tenido con la diputada Maite Orsini mientras el retirado futbolista intentaba recomponer su matrimoinio con la mediática.

Sin embargo, segundos antes de comenzar su relato en el estelar farandulero, la exintegrante del team Mekano dedicó unos minutos para agradecer en pantalla el desinteresado apoyo que recibió de parte de Karen Bejarano, a quien le pidió “perdón” por las polémicas peleas que ambas han protagonizado desde su participación en la final de “El discípulo del chef”.

Aránguiz, visiblemente emocionada y desbordada por la repercusión que han tenido sus declaraciones sobre Valdivia y la parlamentaria, además de la discusión que tuvo esta semana con su exmarido en el interior de su casa, tomó un poco de aire para pedirle al conductor del programa, Mario Velasco, unos instantes para “agradecerle a todas las personas que me han escrito y a todas las que me han respetado estos días”.

No esperaba menos de ti (Karen Bejarano), y si alguna vez te hice sentir mal, por pendejadas, como te lo dije por teléfono, te pido perdón. — Daniela Aránguiz

Entre ellas, el nombre de la cantante y excolega de Aránguiz en el programa juvenil de fines de los noventa e inicios de 2000 en Mega, fue el que más sorprendió a los panelistas de “Zona de estrellas, debido al sentido perdón que pidió Aránguiz.

El desahogo de Daniela Aránguiz

“Mira, antes de empezar, quería agradecerle a todas las personas que me han escrito y a todas las que me han respetado estos días, porque esto ya viene de un par de días, sobre todo a ustedes, que he recibido mucho amor. Me encantó que hayas dicho (Velasco) que no ibas a hablar nada sin que yo estuviera, siento que eso es un código de trabajo, de amistas, y me llegaste”, inició Daniela.

“Le quiero agradecer a Karen Doggenweiler, a la Fran García (Huidobro), a todos los que me escribieron. Bueno a (José Antonio) Neme, a todos los que yo considero, Julio César (Rodríguez), hasta Karen Paola (Bejarano) me llegó a sorprender con un mensaje muy bonito”, prosiguió la mediática, quien no dudó en agradecer el gesto de la artista.

“Siento que al final las personas que se conocen desde chica, y se quieren, se ven en los momentos feos. Y sobre todo, el mensaje de Karen Paola, me sorprendió, y te lo quiero agradecer en cámara, aunque te lo agradecí por teléfono. Siento que nosotras nos conocemos desde muy chicas, de los 17 años, y cuando tú pasaste momentos malos en tu vida, yo siempre te mandé un mensajito. No esperaba menos de ti, y si alguna vez te hice sentir mal, por pendejadas, como te lo dije por teléfono, te pido perdón. Porque siento que lo que hiciste lo valoro mucho más que todas las cosas que nos podemos decir públicamente. Eso es lo primero que quería decir”, enfatizó Daniela, quien tampoco dejó fuera de sus agradecimientos a otras figuras televisivas que le escribieron estos últimos días.

“Fue un mensaje muy bonito (el de Bejarano), igual que de Karen Doggenweiler, que la conozco hace muchos años, pero nunca había tenido tanta cercanía con ella, con mucho amor me mandó me mandó unos mensajes muy lindos; la Fran García, al estilo de ella; y así muchos más que no voy a decir lo que dicen, claramente, pero muchos mensajes de amor”, reveló Aránguiz, quien con la voz algo entrecortada aseguró sentirse “rodeada de amor”.

“Siento que cuando uno se siente como rodeada de amor en estos tiempos o momentos difíciles es bonito, como que sentís que tenís una cadena de fuerza”, finalizó.