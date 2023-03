“Todavía no creo que soy tan capaz como dicen”: El síndrome que padece Shakira

“Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro un poquito de lo que dicen el síndrome del impostor, sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil, inteligente, creativa o tan talentosa”. Fue la confesión de Shakira para el periodista Enrique Acevedo, en su programa “En Punto”, trasmitido por Televisa.

¿Qué es el síndrome del impostor?

La falta de confianza en las competencias personales, la baja autoestima, escaso autoconcepto de sí mismo, inseguridad en todos los campos e incluso en las relaciones sociales y la creencia que sus logros se han dado por suerte. Son algunos de los síntomas del síndrome del impostor.

Una persona que lo padece, se caracteriza por tener un malestar emocional asociado a pensamientos de no merecer el éxito en cualquier campo y minimizar los logros, según lo reseña el sitio del Instituto Clínico Psique Funciona.

Más confesiones

A Acevedo, la colombiana afirmó que ahora depende de sí misma y que tendrá que estar “más fuerte que una leona” por los dos hijos que mantiene bajo su custodia, después de la separación con el exfutbolista español Gerard Piqué, el año pasado.

“Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, esta declaración es la primera que hace Shakira tras la ruptura con el padre de sus hijos, Milán y Sasha, con el que en diciembre pasado firmó un acuerdo para que la cantante colombiana se quedara a cargo de los menores en Miami (Estados Unidos).

Tras el éxito y polémica que ha generado su colaboración con el productor argentino Bizarrap, la cantante afirmó que su elaboración le permitió encontrar un momento de catarsis y que le cambió la vida.

”Entré al estudio de una forma y salí de otra. Es una de las cosas que le agradezco a Biza, esa oportunidad de desahogarme y sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en otro lugar si no fuera por esa canción”, manifestó.