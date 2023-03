Vesta Lugg responde con furia a desatinado comentario sobre parte íntima de su cuerpo

La cantante Vesta Lugg respondió con furia a desatinado comentario que un usuario le realizó sobre una parte íntima de su cuerpo, quien le escribió que “no se tire para abajo por sus ‘cayaguaguas’...”, haciendo alusión al tamaño de su busto, según consignó el medio La Hora.

El mensaje, surgió luego de que la influencer, quien teloneó a Christina Aguilera en su concierto en Santiago, subiera un video con una canción “Suerte” de Shakira, la cual en una de sus frases dice “suerte que mis pechos sean y nos los confundas con montañas”, la cual gatilló el mensaje de apoyo que nadie le pidió.

“Vayan a terapia”

Tras ello, la influencer que dio harto que hablar tras desfilar en ropa interior por la alfombra roja de la “Noche Cero” del Festival de Viña del Mar 2023, le respondió de vuelta en una historia de su cuenta de Instagram.

“Hola, mis pechugas son parte de mi cuerpa. No son cayaguaguas. El ser mujer no es solo ser madre. El rol de mi anatomía no se vincula solo a la maternidad”, inició diciendo.

“Mis imágenes en mis redes sociales no son una invitación a sexualizarme. Mi existencia no es para complacerte”.

Además, agregó que “esta es una invitación universal a que todos los que puedan vayan a terapia. Verbalizar este tipo de opiniones y visiones no es normal ni sano. Abrazos”, concluyó.