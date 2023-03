“Antes era un plomo”: Destacan que Gonzalo Valenzuela cambió su actitud

En el reciente Festival de Viña del Mar, Gonzalo Valenzuela fue uno de los jurados del certamen. Pero su protagonismo fue mucho más allá: se convirtió en tendencia en redes sociales luego de besar a Pamela Leiva, Laila Roth y Fabrizio Copano mientras presentaban sus rutinas. Los periodistas Sergio Rojas y Luis Sandoval destacaron que el actor ha cambiado su actitud respecto de la personalidad que solía mostrar, al menos en su relación con la prensa, en el último capítulo de live “Que Te Lo Digo”.

En efecto, el intérprete no siempre fue tan simpático con los medios como en esta oportunidad. “Gonzalo Valenzuela subió todos los bonos del mundo en este Festival de Viña”, valoró Paula Escobar en interacción en el live citado.

Los panelistas del programa que se transmite por Instagram aseguraron que Gonzalo ha cambiado radicalmente su forma de ser.

“Nosotros como periodistas de farándula, de espectáculo, sabemos que Gonzalo Valenzuela antes era un plomo. Se comportaba súper penca con la prensa. No nos atendía. Era súper soberbio y pesado”, añadió Sandoval.

“Y ahora es todo lo contrario, conversó con todos los colegas, los periodistas, tiraba la talla, se reía, se juntaba con el jurado. Por lo tanto, es otro Gonzalo Valenzuela que vimos en el Festival de Viña. Me parece muy bien que haya cambiado”, afirmó el comunicador.

Es más, Sergio Rojas aprovechó de hacer una infidencia respecto del “Manguera” y Benjamín Vicuña.

“Pero te digo algo, yo una vez carretié con Gonzalo y con Benjamín Vicuña, y les quiero decir que Gonzalo y Benjamín cuando están copeteados son los más amorosos pero que hay en el mundo. Oye, estuvimos hablando hasta las seis de la mañana”, confidenció.

Los motivos del cambio de actitud de Gonzalo

Cabe señalar que el cambio de actitud del actor ya había sido advertido por periodistas de Publimetro en una entrevista que realizaron a Valenzuela durante el Festival de Viña del Mar.

Incluso el intérprete, al ser consultado, reveló qué lo motivó a modificar su personalidad con la prensa y los fans en general.

“Ahora tengo menos cosas de qué defenderme. Lamentablemente, pasé mucho tiempo muy a la defensiva y tanto defenderte, te hace estar opaco, porque siempre estás esperando que te llegue algo, porque estamos en un lugar donde son tantos los ataques gratuitos, la pesadez, que yo empecé un minuto a defenderme muchísimo, sobre todo acá en Chile”, confesó Gonzalo.

En este sentido, el intérprete dio importancia a la madurez emocional en esta nueva actitud. “Viví 10 años en Argentina y allá no me pasaba, pero llego acá y empezaba una defensa que creo que todo el mundo te quiere pegar. Pero ya (se dijo). Ya tengo 45 años y ya no tengo nada de qué defenderme”, explicó.