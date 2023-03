Así se prepara Hilary Swank para la llegada de sus bebés a los 48 años: “será una gran mamá”

Hilary Swank conmocionó a todos a finales de 2022 al confirmar la llegada de sus gemelos a los 48 años de edad. Desde entonces ha estado preparando la dulce espera, pues como toda mujer, se anticipa con ilusión a la llegada del gran día.

Y desde ya, la protagonista de Golpes del destino ha dado demostraciones de que será una gran mamá. A través de las redes sociales ha ido elevando la expectativa en torno a este suceso en su vida, que en el pasado ya describió como “un milagro”.

Así se prepara Hilary Swank para recibir a sus dos hijos

“Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer”, reveló a un programa de televisión en octubre de 2022.

Ahora, la dos veces ganadora del Oscar se ha hecho de un sinfín de consejos y asesorías para debutar como mamá por todo lo alto. Por ejemplo, optando solo por pañales 100% algodón y ecológicos, que evitarán que sus pequeños pasen por incomodidades.

“Estoy preparando la habitación de los bebés para que esté lista y estoy muy emocionada, compré esto y estoy feliz de mostrarles por qué estos pañales son perfectos para ellos”, describió en su perfil de Instagram, mostrando una caja de la marca Healthynest, que se encarga de realizar sus productos con materiales naturales para cuidar la piel de los niños.

De igual manera, la estadounidense ha dado vistazos a sus rutinas de entrenamientos, probando que busca mantenerse lo más saludable posible para que ellos también estén bien.

Asimismo, la actriz ha estado cuidando su alimentación para que sus hijos con el empresario Philip Schneider, con quien se casó en 2018, lleguen al mundo sin mayor inconveniente.

“Las primeras 16 semanas tuve muchas náuseas matutinas. Lo único que quería era fruta. No es tan emocionante, lo sé, no es como tener antojo de pepinillos bañados en mantequilla de cacahuete, pero eso es un montón de fruta. Tanta que cuando uno de mis coprotagonistas se enteró de que estaba embarazada, dijo: “Oh, es por eso que te comes diez granadas al día y cincuenta peras”, confesó entre risas tiempo atrás.