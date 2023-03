Carmen Gloria Arroyo agradeció el noble gesto de Tonka Tomicic en “Échale la culpa a Viña”

Habiéndose cumplido casi una semana del término del Festival de Viña del Mar, Carmen Gloria Arroyo realizó un balance de su participación en el programa “Échale la culpa a Viña”, el cual animó junto a Tonka Tomicic, en una entrevista a Página 7.

Más allá de la dura crítica de José Antonio Neme respecto de la falta de complicidad entre entre las anfitrionas, la “Jueza” valoró la experiencia de participar en el espacio televisivo. “Lo pasé muy bien, me reí y me entretuve mucho. Lo tomé como un desafío y una instancia absolutamente de aprendizaje” aseguró Carmen Gloria.

Si bien nunca había trabajado directamente con Tonka, la conocía un poco de antes. La abogada destacó las habilidades de su compañera al definirla como una “tremenda de las comunicaciones”, elogió “la rapidez que tiene para la TV en vivo” y también su generosidad.

El gesto noble de Tonka

Previo al estreno del programa, las anfitrionas se reunieron para una sesión de fotos, en la cual la experimentada animadora brindó consejos a Carmen Gloria para lucir mejor ante las cámaras.

“Yo obviamente soy un desastre, nunca he tenido experiencia en modelaje, así que me paro con todos los errores, súper agachada. Lo encontré de una generosidad… porque, para ser honesta, eso no es muy común en la televisión”, reflexionó la abogada.

“Ella podría haber dicho ‘mientras peor salga, mejor me veo yo’. Pero no, todo lo contrario. Fue generosa en corregirme, en ayudarme. De verdad encontré que era un amor de persona”, precisó Arroyo, descartando dudas acerca de una eventual enemistad con la comunicadora.