Chris Pine explica finalmente el supuesto ‘escupitazo’ de Harry Styles

La película “Don’t Worry Darling” estuvo envuelta, antes de su estreno, de varios reportes donde se daban a conocer presuntos problemas durante las grabaciones y la etapa de preestreno.

Harry Styles, Olivia Wilde, Florence Pugh y Chris Pine fueron protagonistas de muchos momentos de tensión frente a la prensa, donde fueron cuestionados, en varias oportunidades, sobre los incidentes filtrados.

Uno de los videos virales más llamativo fue en el Festival de Venecia, donde muchos usuarios en redes sociales creyeron que el ex cantante de One Direction escupió a Pine a su llegada a la función de la película.

Y se está viralizando este vídeo donde Harry Styles, aparentemente, escupe sobre Chris Pine y este se da cuenta y solo ríe.



¿Pero que cojones ha pasado en ese set?#DontWorryDarling #Venezia79 pic.twitter.com/omNn6IucJi — Pandemonio (@AldoMartel) September 6, 2022

En el video, que tomó gran difusión en redes sociales, se puede ver por el gesto de Pine, que algo le cayó sobre las piernas, justo en el momento de la llegada del cantante británico a la sala.

No obstante, casi 6 meses después, el actor se encargó de aclarar lo ocurrido ese día en Italia.

¿Escupió Style a Pine?

En una entrevista para la revista Esquire, el actor señaló lo siguiente:

“Esta es una historia ridícula, una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que es claramente engañosa y permite especulaciones tontas”, dijo.

Explicó: ”Harry no me escupió”, dijo Pine. “Harry es un tipo muy amable. Estaba en el avión y estamos volando de regreso de Venecia pasándolo muy bien en el avión y mi publicista me despierta y dice: ‘Tenemos que elaborar una declaración sobre lo que sucedió en Venecia’. Ella me mostró la cosa y se veía, de hecho, como si Harry me escupiera. No me escupió”.

“Creo que Harry se inclinó y dijo: ‘Son solo palabras, ¿no?’”. Pine continuó. “Tuvimos esta pequeña broma. Todos estábamos desfasados y tratando de responder preguntas y, a veces, cuando estás haciendo estas cosas de prensa, tu cerebro se confunde y comienzas a hablar galimatías, así que tuvimos una broma: ‘Son solo palabras’”.

Sobre la polémica en la que se vio envuelta la película, el actor lamentó: “Si me siento mal, es porque el vitriolo que recibió la película estaba absolutamente fuera de proporción con lo que estaba en pantalla”, agregó Pine. “Venecia era normal que las cosas fueran arrastradas por una narrativa que la gente quería hacer, agravada por la metástasis que puede ocurrir en la esfera de Twitter. Fue ridículo”.