Director de ‘Rush Hour’ reveló las dificultades de grabación que tuvo Jackie Chan junto a Chris Tucker

A finales de los años 90′ la carrera de Jackie Chan ya se encontraba consolidada en Hong Kong, pero todavía no era relevante dentro de Estados Unidos, hasta la llegada de un guion para filmar Rush Hour.

La cinta protagonizada junto al comediante Chris Tucker catapultó la carrera del actor asiático, alcanzando en taquilla la cifra de 240 millones de dólares y sobrepasando toda clase de expectativas.

No obstante, no todo fue color de rosa. Así lo reveló el director de la cinta, Brett Ratnet, quien dio detalles del duro proceso de grabación entre el actor asiático y el comediante estadounidense.

En una entrevista con LA Times, el director de la popular trilogía, explicó que Chan tuvo problemas para adaptarse al estilo de improvisación de Tucker. Esto, combinado con el uso de la jerga del actor norteamericano, empeoró el problema.

Ratner dijo: “Jackie Chang tiene bastantes dificultades con su propio diálogo. La forma en que recuerda el diálogo es recordando la última palabra de la oración de Chris. El noventa y nueve por ciento de las veces esa palabra nunca llegaba”.

[Te recomendamos leer: Estos son los karatecas más famosos de la pantalla grande]

De acuerdo al reporte, Chan estaba exasperado por el estilo de Tucker porque este último improvisaba durante los ensayos y luego cambiaba los diálogos nuevamente durante la filmación real.

A pesar de esas dificultades, la popular cinta se convirtió en franquicia y motivó a los productores a realizar una trilogía y años después a una serie con otros actores.

¿Rush Hour 4?

Hace unos meses se dio a conocer unas palabras del actor asiático de 68 años, quien en una audiencia, reveló que se encuentra desarrollando una nueva película de Rush Hour. “Estamos hablando de ‘Rush Hour 4′ en este momento”, indicó antes de señalar que hablará con el director sobre el proyecto.

Chan recordó cómo fue que surgió la oportunidad de grabar esa película que lo catapultó en Hollywood. “Intenté muchas veces ir a Hollywood, pero después de eso, dije no más Hollywood porque mi inglés no es bueno, no son mi cultura, no les gusta este tipo de acción”, dijo Chan. “Mi agente dijo: ‘Mira, hay un guion y se llama Rush Hour. Dije que no, ¿la policía de Hong Kong? No lo voy a hacer. Dijo Jackie, ¿por qué no lo intentas la última vez? Dije que está bien, esta es la última vez”.