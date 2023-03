El estreno de Sucession y el final de The Last Of Us: esto será lo que traerá HBO Max para marzo

Marzo será el mes donde, lamentablemente, los suscriptores de HBO MAX verán el último episodio de la primera temporada de ‘The Last Of Us’. Sin embargo, al mismo tiempo, podremos disfrutar del regreso de la cuarta y última temporada de Sucession.

Las plataformas streaming buscan siempre motivar a su audiencia con novedosos títulos que enganchen a segmentos importantes de sus usuarios.

En el caso de HBO Max ocurre una particularidad, y es que sus títulos originales estrenan nuevos episodios de forma semanal, logrando así que muchos se mantengan varias semanas dentro de la suscripción del servicio.

A nivel de películas, la compañía también traerá una larga lista de títulos que pueden llamarte la atención.

A continuación los programas que entran a HBO Max en marzo.

Título que llegarán a HBO Max en el mes de marzo

1 de marzo:

Un método peligroso, 2011

Noche en el museo: El secreto de la tumba, 2014 (HBO)

Basic, 2003 (HBO)

Bloodsport, 1988 (HBO)

Cobra, 1986 (HBO)

Credo, 2015

Credo II, 2018

Buscando a Forrester, 2000 (HBO)

Ghost Ship, 2002 (HBO)

Los mercenarios, 2010

Casa al final de la calle, 2012 (HBO)

Te amo, hombre, 2009 (HBO)

Tiro largo, 2019 (HBO)

Make Your Move, 2013 (HBO)

Leche, 2008 (HBO)

Mi sangriento Valentín, 1981 (HBO)

Next Day Air, 2009 (HBO)

Rocknrolla, 2008 (HBO)

Selena, 1997

Siniestro, 2012

Engendro 1997

Speed Racer, 2008 (HBO)

El acusado, 1988 (HBO)

El gran éxito, 1998 (HBO)

La Laguna Azul, 1980

Los hermanos Bloom, 2008 (HBO)

Los mercenarios 2, 2012

Los mercenarios 3, 2014

La chaqueta, 2005 (HBO)

La esposa, 2018

Este es el fin, 2013

Vampiro en Brooklyn, 1995 (HBO)

You Got Served, 2004

2 de marzo:

Marlon Wayans: God Loves Me, Max Original Premiere

Mariachis, Max Original Temporada 1 Estreno

6 de marzo:

Perry Mason, Estreno de la temporada 2 (HBO)

Rain Dogs, Estreno de temporada (HBO)

8 de marzo:

Mortal Kombat, 2021

12 de marzo:

The Last of Us, estreno del final de temporada (HBO)

17 de marzo:

Beach Cottage Chronicles, Temporada 2

19 de marzo:

Toda la belleza y el derramamiento de sangre, estreno del documental (HBO)

23 de marzo:

Only You: The Animated Shorts Collections, 2023

26 de marzo:

Succession, estreno de la temporada 4 (HBO)

29 de marzo: