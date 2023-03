Hermosa hasta de rubia: el momento en el que Nadia Ferreira se atrevió a dejar su tono castaño

Nadia Ferreira ha acaparado los titulares desde su boda con Marc Anthony y es que entre controversias por la diferencia de edad y algunos secretos sobre su embarazdo que salieron a la luz, muchos olvidaron que, en realidad, ella es un verdadero ícono dentro de su profesión y que no solo reina en las pasarelas, también fuera de ellas.

Perfecta para posar dentro y fuera de estos templos de la moda, la modelo paraguaya se robó el corazón de la gente gracias a su carisma e incomparable belleza durante el certamen de Miss Universo 2021, celebrado en el Puerto de Eilat, Israel, en donde se escogería a la sucesora de la mexicana Andrea Meza, quedando en segundo lugar, después de la hindú Harnaaz Sandhu.

Actualmente, la modelo de 23 años está esperando a su primer bebé junto a Marc Anthony y ya nos ha dado algunos de sus mejores looks de embarazo con un vestido largo en color rosa pastel para los ‘Premios lo Nuestro’, también se ha dejado ver con looks casuales como su primer look compuesto por un vestido largo y ceñido con saco tweed y otro más combinando una chaqueta biker con sudadera de rayas negra con blanco.

También te podría interesar: Ingeniera, odontóloga y más: el nivel de estudios de las 4 esposas de Marc Anthony

El cabello de Nadia Ferreira no siempre ha sido castaño, también apostó por estos tonos

No solo ha sido a través de su ropa que la modelo ha impuesto moda, sino que también ha mostrado su versatilidad a través de su cabello, y es que, a pesar de que, su sello ha sido el castaño, demostrando que, no necesariamente un tinte de luces, balayage y colores de fantasía puede deslumbrar. Su trabajo como modelo, ha servido para que veamos su faceta más atrevida a través de estos tonos.

Legalmente rubia

La modelo presumió dos estilos de cabello distintos, el primero de ellos fue un look wet o tipo mojado donde los rizos resaltaban como si hubiera salido de una alberca.

Más tarde volvió a optar por este estilo, esta vez durante Arab Fashion Week en un evento de ‘Xpedition Magazine’ complementando con un conjunto brillante dorado.

El look más reciente, se trató de un corte pixie donde modeló con piezas ‘Versace’, su pelo lo cubría una boina, pero no impidió que pudiéramos ver su pelo.

También te podría interesar: Así luce el suegro de Marc Anthony: 3 fotos mostrarían que Nadia Ferreira es su clon

¿Los pelirrojos se divierten más?

La paraguaya de 23 años, también se adentró a la sensualidad del rojo, que usualmente está presente en sus prendas, entre vestidos de gala, labios carmesí y hasta sudaderas. Esta vez, Nadia Ferreira, muestra su pelo con un corte bob en tono rojo con un imponente vestido negro de escote corazón y guantes de ópera con transparencias.

Su último look tiene un estilo mucho más rebelde de cabello a los hombros y flequillo que complementó con un top que asomaba su piel y guantes de cuero, el maquillaje era mucho más oscuro acentuando la mirada y complementando con un collar brillante plateado.