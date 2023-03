“Maite estoy contigo”: Jorge Valdivia dedica tierno mensaje a Orsini y entrega todo su apoyo

“Maite estoy contigo”, con esas palabras el exfutbolista Jorge Valdivia confirmaría la relación con la diputada Maite Orsini, la cual sacó a la luz su exmujer Daniela Aránguiz, en un comentado live de Instagram. Además, el destacado jugador le dedicó un tierno mensaje de apoyo.

“Toda mi Fuerza y Apoyo en estos momentos. Yo sé que no hiciste nada malo y que pronto se aclara la situación”, le escribió en el post de su cuenta de Instagram, donde la parlamentaria publicó un extenso comunicado señalando que ha recibido innumerables mensajes de odio.

Finalmente, Valdivia le deseó “Mucho éxito en este año que comienza”, junto al emoticón de un corazón rojo, dando a entender que lo mencionado por su exseñora sería totalmente cierto y ha nacido una nueva relación, que mezclaría el mundo de la política, el deporte y la farándula.

Mensaje de Jorge Valdivia a Maite Orsini

Las palabras de Aránguiz

De alto impacto resultó el live de Instagram que protagonizara Daniela Aránguiz, en el que confirma que su exmarido Jorge Valdivia está en pareja con Maite Orsini y que en las vacaciones familares que tuvieron en Estados Unidos, estuvo a punto de regresar con él...pero el Mago ya pololeaba con la diputada.

“Nosotros hemos tenido nuestras recaídas, y eso es lo feo. Supe que se fueron de vacaciones juntos, y yo lo he seguido viendo. Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos apunto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación”, contó.

“Jorge me cagó durante 17 años y sigue siendo infiel. No puede entender cómo está iniciando una relación y ya e la cagó conmigo. Fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex”, sentenció.