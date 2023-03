“Muy bien Julito”: JC Rodríguez saca aplausos por noble gesto con adulta mayor en Providencia

“Hoy me pasó algo hermoso”, con esas palabras el animador Julio César Rodríguez dio cuenta de un emotivo momento que compartió con una adulta mayor en Providencia, del cual dio cuenta en sus redes sociales y se llenó de halagaos por el noble gesto que tuvo con la mujer.

“Caminaba por Providencia llegando a la Radio y una señora de 92 años me gritó del cuarto piso de un edificio”, continuó el relato.

“Me dijo que me veía en las mañanas y en internet jajajajaj. Me preguntó si podía subir a tomarme una foto con ella…”, comentó el querido animador, quien ha sabido ganarse el cariño de la gente, debido a su opinión informada y su manera espontánea de entrevistar, en todos los programas que conduce.

Sin embargo, a pesar su ajetreada vida, llena de actividades laborales y familiares, accedió a la petición de la abuelita.

“Y si subí! Esta es la señora Luisa Vidal, de paseo por Santiago ¡Un momento para no olvidar!”, publicó junto a una foto con la mujer, que sonría radiante y agradecida con el gesto del periodista que no dudó en compartir con su fiel seguidora.

“Muchas gracias Julito”

El gesto recibió decenas de mensajes felicitándolo por darse un tiempo en compartir con su público, sobre todo con una adulta mayor.

"Muchas gracias Julito! No soy familiar ni conozco a la señora. Pero te agradezco por dedicarle tiempo a ella! Muchas gracias coterráneo! Cariños desde Concepción", "Que bella alma tienes! No cualquiera lo hace! Tienes controlado tu ego y eso es demasiado difícil en el mundo que estas incerto! Bendiciones para", fueron parte de los cariñosos mensajes hacia el comunicador.