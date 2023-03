“No tengo plata en efectivo en mi casa y la Contraloría no me ha allanado”: La tajante respuesta de JC Rodríguez tras ‘broma’ del Alcalde de Rancagua

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (PS), estuvo como invitado en el matinal “Contigo en la Mañana” donde protagonizó una tensa conversación con Julio César Rodríguez.

Todo comenzó cuando el periodista comentó: “Le estamos preguntando lo que habíamos averiguado. Desde el Partido Socialista hablan de un tema de su suegro, de su pareja y de su hermana que están en la corporación (municipal). ¿Es esto efectivo o lo hacen por dañarlo, alcalde?”.

Cabe recordar que el domicilio del edil fue allanado por la PDI por presunta corrupción en el municipio y en la Corporación Municipal.

“La pregunta que me hiciste, si cuando yo trabajaba en Coltauco el alcalde era mi suegro, la respuesta es no. No era mi suegro. Ahí hay que ser bien serio, Julio César, con la información que envían. Más si tiene que ver con la vida privada”, enfatizó Godoy.

“Por eso le estamos preguntando, pero casualmente después fue su suegro”, aseguró JC. A lo que el alcalde aclaró que “Trabajando ahí no lo era. Usted también ha tenido varios suegros”.

La respuesta de JC

Al parecer, el último comentario no le gustó nada al animador, puesto que aseguró que: “Sí, pero no tengo plata en efectivo en mi casa y la Contraloría no me ha allanado la casa todavía. Acá el tema no es el tema de los suegros”, lanzó.

Tras la negativa del alcalde para contestar la pregunta y afirmar que”nunca había tenido una observación de la Contraloría”, el comunicador perdió la paciencia y le dijo: “Alcalde, conteste la pregunta. El tema del suegro y la cuñada es porque están metiendo nepotismo, pitutismo y los chilenos están cansados de esta cuestión. Ese es el tema de fondo del suegro, no se lo pregunto por ser copuchento”, sostuvo.

Finalmente, Juan Ramón Godoy respondió: “Cada una de las personas contratadas, la ley establece la inhabilidad para ser contratadas. En este caso, en el municipio de Rancagua y en la Corporación, no hay ninguna persona que tenga inhabilidad”.