Sin filtros, hermana de Karol G deja ver su cuerpo real a un mes de dar a luz, pero la humillan

La hermana de Karol G, Verónica, quien tuvo a su hija Sophia en enero, reveló que padecía depresión post parto a través de un video en sus redes hace unas semanas.

En el video se veía a la joven en un look casero, con el cabello recogido y despeinado, mientras sostiene a su hija.

“Después de tener a Sophi no sé qué paso en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, cada vez me siento más sola, sabiendo que lo tengo todo, no me siento bien no me siento tranquila en mi mente pasan muchas cosas”, fue parte de lo que confesó la hermana de Karol G.

Te recomendamos: Karol G abraza la belleza genuina e invita a quererse: “Yo soy como tú: mírame la pancita”

Esto conmovió a todos, pues es algo muy real, la depresión post parto existe y muchas madres pasan por eso y lo sufren solas, por lo muchas se identificaron con ella.

Ante esto, Karol G le expresó su amor y apoyo a su hermana en un concierto en Viña del Mar, donde le dedicó su nuevo tema “Mañana será bonito”.

Karol G presentó “Mañana será más bonito” en Viña del Mar y se la dedicó a su hermana que tiene depresión post parto 🔝 pic.twitter.com/etUr0iq6KA — Lo + viral (@VideosVirales69) February 20, 2023

Hermana de Karol G muestra su cuerpo real a un mes de tener a su hija

Ahora, a través de sus redes Verónica, la hermana de Karol G, dejó ver su cuerpo real a un mes de tener a su pequeña y quiso dar una gran lección y un poderoso mensaje.

Verónica publicó una foto en la que aparece de lado en brasier y panty, dejando ver su abdomen real, sus curvas y estrías, propias de una mujer que acaba de dar a luz.

“Pensé mucho en montar esta foto porque sé que algunas mujeres me van a criticar. Pero lo hice porque hay que crear conciencia que el cuerpo por más que lo queramos verlo como antes no será, pero ahora estoy tratando de verlo con más amor ya que esto es un cuerpo de una mujer que acaba de dar a luz, que obviamente tiene inseguridades, pero que lo esta amando tal cual es”, fue el poderoso mensaje con el que compartió la foto.

Además, aconsejó siempre amar nuestro cuerpo y ser amable con él. “Sé que llegara el momento de cuidarlo, pero les quería compartir esto para que no nos demos tanto golpe porque nos muestran siempre una figura perfecta cuando no existe. Mi gran consejo es amémonos más y valoremos lo que tenemos”.

Las críticas que recibió la hermana de Karol G al mostrar su cuerpo post parto

Sin duda un mensaje que hoy día hace mucha falta, pues muchas mujeres sufren mientras otras las atacan y critican por su físico.

Te recomendamos: “No me sentí conectada”: Karol G presumió que rechazó a Shakira y no le perdonan el desplante

Sin embargo, recibió crueles críticas, que dejan ver lo peor de las redes. “Yo entiendo la depresión posparto pero ya esto nooo osea”, “Qué necesidad hay de enseñarle al mundo una foto del pos parto 🤨”, “ay por favor, lo dice quien dentro de unos meses se opera y queda como nueva, no todas tenemos esa oportunidad”, “Jajajjajaj estas viejas con sus “amémonos” y se hacen cuanta cirugía existe 😂”, y “cansona. No tiene ni seis meses de haber parido y anda en tremendo drama por el cuerpo”, fueron algunas de las crueles críticas.

Esto solo evidencia que nos falta mucha empatía para entender el proceso que cada mujer vive sin atacar ni criticar, y entender que las mujeres unidas somos más fuertes, y todas podemos pasar por esto.