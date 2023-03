“Yo tengo una pieza de visita...”: Daniela Aránguiz lanzó coqueta propuesta a Raúl Peralta tras rumores de quiebre con Lisandra Silva

Durante el último capítulo de “Zona de Estrellas”, Daniela Aránguiz llamó la atención tras lanzar un coqueto comentario sobre Raúl Peralta.

Todo comenzó cuando en el programa de farándula se encontraban hablando sobre la participación de Lisandra Silva en el programa “Aquí se Baila”, en donde mencionaron el supuesto distanciamiento de la modelo con el padre de sus hijos.

Tras esta situación, la expareja de Jorge Valdivia preguntó: “¿Qué pasó con Raúl?”. A lo que le respondieron sobre los fuertes rumores de un quiebre con Lisandra.

“Si no tiene casa Raúl, yo tengo una pieza de visita, cuando quiera”, lanzó de manera coqueta luego de escuchar que el bailarín estaría soltero.

Sin embargo, Hugo Valencia le cortó las alas y aseguró que Lisandra Silva y Raúl Peralta aun no confirman la información: “No te metas en eso tú, porque ellos todavía no han dicho que han terminado”, la retó.

Finalmente, Daniela se echó para atrás y se limitó a decir: “Ah, no he dicho nada”.