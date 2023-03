“Cuando me tocó estar bien en la vida y no pude compartirlo con ella”: Carmen Gloria Arroyo aseguró que aún tiene una deuda con su fallecida madre

En el último capítulo de “Socios de la parrilla”, Carmen Gloria Arroyo fue protagonista de un emotivo momento tras hablar sobre sus padres y su relación con ambos.

Mientras conversaba con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, la abogada recibió unas fotografías junto a sus progenitores.

A raíz de esto, la rostro de TVN confesó que: “Con mi mamá tengo una deuda pendiente enorme, que no voy a poder saldar nunca, que es lo que me parte el alma cada vez que hablo de ella, que me quiebra”.

“Estuvimos muy juntas, nos tocaron todas las malas, y cuando me tocó estar bien en la vida, no pude compartirlo con ella”. Cabe recordar que la progenitora de la profesional falleció hace 20 años, cuando tenía 69.

Perdonó a su padre

Por otra parte, Carmen Gloria se refirió a la complicada relación con su padre, quien vivió con ella hasta los 13 años, cuando abandonó el hogar.

“Le tuve mucha rabia y fue una situación inconclusa en mi cabeza por muchos años, pero hace algún tiempo decidí soltar y perdonar”, reveló de entrada.

Asimismo, aseguró que “uno es consecuencia de las cosas malas y buenas, y creo que si él no hubiese desaparecido de mi vida, yo seguiría siendo la niñita media tontorrona, regalona y criada en una burbuja”.

Sin embargo, enfatizó en que sacó una lección de todo lo vivido. “Gracias a su abandono aprendí a rascármelas solas y a crecer rápido”, sentenció.