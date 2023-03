Daniel Fuenzalida aclara acusaciones de un ex compañero de “Me Late” y se desmarca de polémica

Francisco Halzinki, conocido como el “Experto en Reality”, hace unos días acusó a sus ex compañeros de “Me Late” de excluirlos de proyectos futuros a través de un live donde conversó con Publimetro.

“Supuestamente, el ‘Me Late’ era una familia, pero, al parecer, no todos éramos tan parte de esa familia… no se la jugaron por mí”, aseguró el ex panelista de TV+.

Luego, Halzinzki conversó con el programa “Todo se Sabe”, donde criticó duramente al animador y productor ejecutivo Daniel Fuenzalida. En la instancia, relató un incómodo momento que vivió con el ex “Huevo” durante una pauta de trabajo.

“Yo sé que estábamos pasando todos por un mal momento, pero la reacción exacerbada de él a gritos en un lugar público no correspondía”, inició sus palabras Francisco.

“No quiero decir con esto que Daniel es una mala persona (…) yo esperaba una disculpa al día siguiente, porque si hoy hubiese sido otra persona, me paro de la silla en ese momento y me voy”, añadió Halzinki.

La defensa de Daniel Fuenzalida

Durante los comentarios de el “Experto en Reality”, Fuenzalida se contactó con uno de los panelistas para defenderse.

Mediante un audio, el animador expresó: “Solamente te comunico que de todo lo que se dice, hay cosas verdaderas, cosas que no son, cosas falsas. Pero lo que no voy a permitir que mi honra como productor ejecutivo esté en juego”.

A continuación, Fuenzalida emplazó directamente a Halzinki. “Francisco, yo siempre dije que el tema con ‘PH’ y ‘Mucho Gusto’ dependía de las producciones y siempre pedí incluirlo. Ya es problema de la producción no querer incluirlo. Yo hablé con Jaime, productor de ‘PH’ y solicité que Francisco fuera. Ellos deciden que no”, precisó.