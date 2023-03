“De tú a tú”: Gonzalo Valenzuela se sinceró sobre los episodios más duros que le ha tocado vivir

La nueva temporada del programa de conversación comandado por Martín Cárcamo, “De tú a tú”, comenzará este domingo y el invitado es el exjurado del Festival de Viña 2023 que acaparó todas las miradas, el actor Gonzalo Valenzuela.

En este espacio, habló sobre su crianza y cómo fue la relación con su padre, quien afirmó tiene una semejanza con el patriarca Ángel Mercader, de su familia ficticia en la teleserie “Machos”.

“Era muy exigente, muy rígido, conservador, machista. Yo siento que soy de alguna manera una víctima de este machismo (...) A mi viejo lo amo con todo mi corazón. Pero son patrones que no quiero repetir, lucho por no repetirlos

“Yo tengo una relación cercana con la muerte”

De igual forma, el artista se sinceró sobre los episodios más difíciles que le ha tocado vivir, la muerte de su hermano mayor y su segundo hijo. Su hermano se ahogó en la piscina de la casa y fue descubierto por la asesora del hogar.

“Fue terrible. Estaba durmiendo y escuché un grito, era la Margarita que trabajaba en la casa, despierto, salgo y veo al Nano flotando. Me quedé en el marco de la puerta mirando y aparece mi mamá. Me tiré al agua, agarré a mi hermano, vuelvo a mirar a mi mamá, y tenía 30 años más. Se le cayó la cara, los ojos todo, era otra persona”, contó. Al poco tiempo, su mamá y papá murieron de cáncer con un mes de diferencia.

Gonzalo también recordó el duro fallecimiento de su segundo hijo con Juana Viale, Ringo, al momento de nacer producto de una negligencia médica. “Yo veía a Juana que estaba en la tina con contracciones muy seguidas, la partera me decía que no fuera a la clínica, me mandó a comprar unos remedios, se los di, seguía igual, dije ‘no más’, la subí al auto y nos vinimos a Buenos Aires. Llegamos 10 minutos tarde”, reveló.

“Yo tengo una relación cercana con la muerte. No le tengo miedo, la respeto. El duelo es dejar que te duela, y eso cuesta mucho. Creo que hasta el día en que me muera voy a sentir el dolor de no tener a mi mamá. Pero ese dolor hay que permitírselo”, confesó el actor.