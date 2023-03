“Igual a la madre”: Lo comentarios que dejó foto de Daniel Valenzuela con su hija Eloisa

El comunicado Daniel Valenzuela compartió una imagen junto a su su hija mayor Eloísa, en su cuenta de Instagram, llenándose de comentarios debido al gran parecido que tendría con su madre Paloma Aliaga.

“Merece post, porque después de meses accedió a tomarse una foto”, escribió el expanelista de “Más Vivi que Nunca” junto a la adolescente.

Tras esto, las redes destacaron el gran parecido con su expareja y lo llenaron de elogios.

“Oohhhhh es igual a la mamá!!!! Que increíble que grande esta se parece mucho ahora a la mama bueno también tiene del padre así que lo mejor de ambos cariños desde Antofagasta !”, “Wowww pero que grande y bella está, igualita a Paloma, Dios la bendiga que orgullo Daniel, cariños”, “Es igual a su madre”, “qué grande que está, orgullo de papá”, “una mezcla perfecta entre su madre y tú”, “igualita a Paloma” y “cómo ha cambiado” fueron parte de los mensajes que se podían leer en la publicación.

Tiempo atrás el animador Daniel Valenzuela reveló algunos detalles de los próximos proyectos profesionales que tiene junto a su excompañera de “Más vivi que nunca”, Daniela Nicolás y se sinceró respecto a la relación que tiene con la actriz, de la cual se especula que hay “onda, onda”. Además, confesó que está en proceso de dar vuelta la página respecto a la abrupta salida de TV+ y planificando un viaje “importante” que realizará acompañado.

Fue durante el lanzamiento del nuevo disco de su Américo, “Cumbia despechada”, en el Teatro San Ginés en Bellavista, que el exconductor de “Extra Jóvenes”, conversó con Publimetro respecto al fin del espacio liderado por Vivi Kreutberger y sus planes a futuro, con Daniela.

[ Leo Rey explicó foto “protesta” contra Festival de Viña que confundió a seguidores ]

“Fue lamentable, porque nosotros estábamos considerados con otros planes, ya habíamos considerado nuestras vacaciones de acuerdo a eso, por los menos con la Dani Nicolás, y fue toda una sorpresa antes que terminara el año, pero ya está, la tele funciona así, uno tiene que entender que así es la mecánica y ya estamos masticándolo distinto”, señaló, reconociendo que ahora se encuentra “en un proceso bastante creativo y reflexivo”.

Además, aseguró que hay varias versiones respecto al fin del programa de la tarde, pero prefiere dar vuelta la página.

“Yo tengo mi opinión, creo tener la claridad, pero hay versiones muy distintas. Yo creo la versión que me dio la productora, me convence. Entiendo que hay detalles que uno nunca los va a saber y no tiene por qué saberlo tampoco, no tienen por qué contártelo. Cada uno tendrá sus razones. Pero para qué vamos a estar extendiendo en el tiempo un dolor y agonía que no tiene sentido. En el momento me dolió, pero hay que dar vuelta la página”.

“Muy buena onda”

Respecto a la relación con Daniela, aseguró que solo se trata de una linda amistad.

“Con la Dani muy buena onda. Vamos a hacer una cosita juntos por ahí, luego, que les vamos a contar muy luego, está muy entretenida, está un poquito irreverente. Pero no (no estamos pinchando) somos muy amigo, muy buena onda, muy buena onda”, reiteró.